В Петербурге продают трофейный дом: редкие чучела внутри — ценник 178 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге на острове Декабристов был выставлен на продажу особняк, оборудованный под коллекцию чучел.

Онлайн-платформа по продаже недвижимости публикует объявление, о продаже необычного дома в Петербурге. В доме площадью почти 200 квадратных метров предусмотрено всё для безопасного хранения таких экспонатов, сообщает 78.ru.

Продавец уточняет, что помещения укреплены, установлено специализированное освещение, а также выполнены необходимые требования по поддержанию коллекции.

В собрании представлены экспонаты, обладающие особой ценностью: многие из них либо запрещены к хранению, либо за них могут взиматься внушительные штрафы — иногда до 100 тысяч долларов.

Такой подбор предметов объясняет установленную цену — 2 миллиона 200 тысяч долларов.

Как уточняется в описании, стоимость недвижимости и коллекции вместе значительно превышает указанную сумму, поскольку включает в себя не только объект, но и расходы на установку, оформление экспонатов и хранение.

Для продажи создано специальное юридическое лицо, через которое и будет оформляться переход прав на дом и коллекцию. Владелец подчёркивает, что покупателю достанется не только дом, но и вся идея комплексного объекта.

Ранее в городе прошла другая крупная сделка: бывшие производственные здания рядом с жилым комплексом «Балтийская жемчужина» сменили собственника за 1,2 миллиарда рублей. Такие предложения появляются нечасто и вызывают интерес у коллекционеров и инвесторов.