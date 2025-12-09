Городовой / Город / В Петербурге распустилось «Дерево желаний»: стартовала благотворительная акция — чьи мечты сбудутся первыми?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Закат над Шарм-эль-Шейхом: почему гиды умоляют туристов не входить в воду Общество
Длиннее Невского и Дворцового: в чем особенности новых мостов Петербурга Город
Зима ударит по кошельку: обновление гардероба жителям СЗФО обойдётся в среднем в 18 тысяч рублей Город
«Катали и на северных оленях»: самые необычные зимние развлечения в Петербурге 150 лет назад Город
Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

В Петербурге распустилось «Дерево желаний»: стартовала благотворительная акция — чьи мечты сбудутся первыми?

Опубликовано: 9 декабря 2025 19:00
В Петербурге распустилось «Дерево желаний»: стартовала благотворительная акция — чьи мечты сбудутся первыми?
В Петербурге распустилось «Дерево желаний»: стартовала благотворительная акция — чьи мечты сбудутся первыми?
Global Look Press / Maksim Konstantinov

За последние десять лет исполнено более восьми тысяч желаний детей.

В Петербурге стартовала благотворительная инициатива «Дерево желаний», которую открыл губернатор Александр Беглов. Глава города первым принял участие в акции — он снял с праздничной ели открытки с мечтами детей.

В первых записках дети попросили творческий набор, тренажёр для бокса и игрушечный танк.

Александр Беглов подчеркнул, что судьбы этих ребят не останутся без внимания, и их мечты обязательно сбудутся.

Он напомнил об истории этой доброй традиции: акция проходит уже одиннадцатый раз не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России.

«Это добрая традиция, которая объединяет наш город и страну. Предновогодние мечты ребят исполняются не только в Петербурге, но и в других городах.
Каждый ребёнок ждёт чуда, особенно в непростое для себя время. И такие акции – способ сделать чудо реальностью», — сказал губернатор.

Стать участником акции может любой желающий: для этого достаточно выбрать открытку с новогоднего дерева на одной из праздничных ярмарок или воспользоваться специальным сайтом «дерево-желаний.рф».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин тоже откликнулся на эту инициативу. В Национальном центре «Россия» он снял с новогодней ели три записки с просьбами детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью