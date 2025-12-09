В Петербурге распустилось «Дерево желаний»: стартовала благотворительная акция — чьи мечты сбудутся первыми?

В Петербурге стартовала благотворительная инициатива «Дерево желаний», которую открыл губернатор Александр Беглов. Глава города первым принял участие в акции — он снял с праздничной ели открытки с мечтами детей.
В первых записках дети попросили творческий набор, тренажёр для бокса и игрушечный танк.
Александр Беглов подчеркнул, что судьбы этих ребят не останутся без внимания, и их мечты обязательно сбудутся.
Он напомнил об истории этой доброй традиции: акция проходит уже одиннадцатый раз не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России.
«Это добрая традиция, которая объединяет наш город и страну. Предновогодние мечты ребят исполняются не только в Петербурге, но и в других городах.
Каждый ребёнок ждёт чуда, особенно в непростое для себя время. И такие акции – способ сделать чудо реальностью», — сказал губернатор.
Стать участником акции может любой желающий: для этого достаточно выбрать открытку с новогоднего дерева на одной из праздничных ярмарок или воспользоваться специальным сайтом «дерево-желаний.рф».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин тоже откликнулся на эту инициативу. В Национальном центре «Россия» он снял с новогодней ели три записки с просьбами детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.