Городовой / Город / В Петербурге согласована схема нового участка «фиолетовой» подземки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подсмотрел у турок, теперь делаю так: они сыпали песок прямо в краску для ступеней — и вот почему моя лестница теперь бархатистая, а не скользкая Полезное
Почему Петербург — культурная столица России? Вопросы о Петербурге
Боремся с хамоватыми соседями: что по закону можно хранить в колясочной - за остальное пишем жалобы Полезное
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря: ученые вспомнили катастрофу 2024 года Город
Какие недорогие гостиницы есть в центре Питера? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

В Петербурге согласована схема нового участка «фиолетовой» подземки

Опубликовано: 20 января 2026 12:04
 Проверено редакцией
В Петербурге согласована схема нового участка «фиолетовой» подземки
В Петербурге согласована схема нового участка «фиолетовой» подземки
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В администрации Санкт-Петербурга согласовали планировку нового отрезка Фрунзенско-Приморской линии метрополитена, сообщает 78.ru.

Новый маршрут соединит «Шуваловский проспект» и будущую станцию «Коломяжская», где также разместится электродепо. Общая длина запланированного участка превысит четыре километра.

Этот проект обеспечит удобный доступ к метро для жителей северных кварталов вдоль Комендантского проспекта.

Ожидается, что после завершения работ они смогут быстрее добираться как до центра Петербурга, так и до других районов. Значительно улучшится транспортная ситуация в Приморском районе.

В этом же районе возводится новый участок другой линии — Невско-Василеостровской, где появятся станции «Богатырская» и «Каменка».

Ранее власти уже согласовали план устройства линии между «Комендантским проспектом» и «Шуваловским проспектом» с возможностью пересадки на станцию «Каменка».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью