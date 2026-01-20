В Петербурге согласована схема нового участка «фиолетовой» подземки

В администрации Санкт-Петербурга согласовали планировку нового отрезка Фрунзенско-Приморской линии метрополитена, сообщает 78.ru.
Новый маршрут соединит «Шуваловский проспект» и будущую станцию «Коломяжская», где также разместится электродепо. Общая длина запланированного участка превысит четыре километра.
Этот проект обеспечит удобный доступ к метро для жителей северных кварталов вдоль Комендантского проспекта.
Ожидается, что после завершения работ они смогут быстрее добираться как до центра Петербурга, так и до других районов. Значительно улучшится транспортная ситуация в Приморском районе.
В этом же районе возводится новый участок другой линии — Невско-Василеостровской, где появятся станции «Богатырская» и «Каменка».
Ранее власти уже согласовали план устройства линии между «Комендантским проспектом» и «Шуваловским проспектом» с возможностью пересадки на станцию «Каменка».
