Почему тележки в супермаркетах Петербурга шумят и буксуют?

Вы замечали, как шумно и неудобно катить тележку в большом продуктовом магазине? Неужели производители просто забыли о бесшумных резиновых колесах? Или в Петербурге внезапно закончились люди, которые могут их починить? Оказывается, этот, казалось бы, мелкий противный нюанс — часть продуманной маркетинговой стратегии.

На первый взгляд, заменить дребезжащие застревающие на месте колеса на тихие резиновые — простое решение. Но в реальности этот шум играет важную роль. Людям неприятно быть источником громкого звука, поэтому они начинают передвигаться осторожнее. А чем медленнее мы идем вдоль полок, тем больше шансов, что в тележке окажутся дополнительные товары.

Но не только шум и пробуксовки заставляет нас замедляться. Обратите внимание, как часто вам приходится маневрировать на узких проходах между стеллажами. Громоздкие тележки и плотная выкладка товаров создают неудобство, которое вынуждает останавливаться. Такие паузы — это время, чтобы рассмотреть ассортимент. И снова — больше внимания на полки, больше товаров в корзине.

Как видите, шумная буксующая тележка — это не просто мелочь. Это часть сложной стратегии, которая помогает магазинам увеличивать продажи. Чем больше времени покупатели проводят в торговом зале, чем внимательнее они рассматривают товары, тем больше вероятность, что они уйдут с полными пакетами, пишет источник.