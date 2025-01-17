Городовой / Общество / Почему тележки в супермаркетах Петербурга шумят и буксуют?
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Почему тележки в супермаркетах Петербурга шумят и буксуют?

17 января 2025 17:16
Тележка, супермаркет
Почему тележки в супермаркетах Петербурга шумят и буксуют?
globallookpress/ Jochen Tack

Маркетологи все продумали.

Вы замечали, как шумно и неудобно катить тележку в большом продуктовом магазине? Неужели производители просто забыли о бесшумных резиновых колесах? Или в Петербурге внезапно закончились люди, которые могут их починить? Оказывается, этот, казалось бы, мелкий противный нюанс — часть продуманной маркетинговой стратегии.

На первый взгляд, заменить дребезжащие застревающие на месте колеса на тихие резиновые — простое решение. Но в реальности этот шум играет важную роль. Людям неприятно быть источником громкого звука, поэтому они начинают передвигаться осторожнее. А чем медленнее мы идем вдоль полок, тем больше шансов, что в тележке окажутся дополнительные товары.

Но не только шум и пробуксовки заставляет нас замедляться. Обратите внимание, как часто вам приходится маневрировать на узких проходах между стеллажами. Громоздкие тележки и плотная выкладка товаров создают неудобство, которое вынуждает останавливаться. Такие паузы — это время, чтобы рассмотреть ассортимент. И снова — больше внимания на полки, больше товаров в корзине.

Как видите, шумная буксующая тележка — это не просто мелочь. Это часть сложной стратегии, которая помогает магазинам увеличивать продажи. Чем больше времени покупатели проводят в торговом зале, чем внимательнее они рассматривают товары, тем больше вероятность, что они уйдут с полными пакетами, пишет источник.

Новости по теме
Подорожают товары первой необходимости: цены на продукты в Петербурге взлетят в 2025 году Подорожают товары первой необходимости: цены на продукты в Петербурге взлетят в 2025 году 29 октября 2024 18:30
Покупаем воздух: в Петербурге обнаружили масштабные нарушения при продаже чая Покупаем воздух: в Петербурге обнаружили масштабные нарушения при продаже чая 3 октября 2024 16:00
Скоро заполонят улицы города: в Петербурге резко вырос спрос на товары для квадроберов Скоро заполонят улицы города: в Петербурге резко вырос спрос на товары для квадроберов 1 октября 2024 10:36
В Петербурге бабушка кидает палку внучке-квадроберу: странное видео наделало шума в Сети В Петербурге бабушка кидает палку внучке-квадроберу: странное видео наделало шума в Сети 16 сентября 2024 11:20
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства 24 января 2025 08:02
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹 1
🙀 2
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».