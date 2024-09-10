В Пулково снова неразбериха: вылеты в Москву и другие города либо отменены, либо перенесены

10 сентября пассажиры нескольких рейсов из Санкт-Петербурга столкнулись с задержками и отменами. Самолеты в Москву, Махачкалу, Екатеринбург, Новосибирск, Даламан и Самару прилетят позже, чем планировалось. Также четыре рейса в столицу отменили.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс 5N 597 компании Smartavia в Казань, который должен был вылететь в 9:20, задержали на час. Рейс N4 227 авиакомпании «Северный Ветер» в Махачкалу также задержался. Вместо 9:35, самолет отправился в 10:55.

Рейс S7 5004 от S7 в Новосибирск не сможет вылететь в 14:00, как было запланировано, и отправится в 14:35. Кроме того, самолет Turkish Airlines, выполняющий рейс TK 3987, вылетит в 16:50 вместо 12:50. Рейс PC 1580 в Москву от «Пегасус», который должен был улететь в 4:20, вылетел только в 8:30. А рейс FV 6157 от «Аэрофлота» в Москву был перенесен с 6:50 на 9:20.

Два рейса «Аэрофлота» — FV 6051 и FV 6094 — в Москву отменили. Напомним, что, согласно данным ТАСС, в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 14 беспилотников при попытке атаки на Москву и Подмосковье.