В регистратуре не орут, запись он-лайн: рейтинг лучших клиник Петербурга

Медицинский уровень Санкт-Петербурга традиционно высок, что привлекает пациентов не только из города, но и из других регионов России. Среди сотен медицинских учреждений — как государственные, так и частные, многопрофильные центры и узкоспециализированные кабинеты. Для тех, кто ищет надежное место для диагностики и лечения, сайт «Отдых в России» представил рейтинг лучших клиник города.

Рейтинг лучших клиник Санкт-Петербурга

СМ-Клиника

Адреса: несколько филиалов по всему городу, включая ул. Дыбенко, Дунайский пр. и др.

несколько филиалов по всему городу, включая ул. Дыбенко, Дунайский пр. и др. Особенности: широкий спектр услуг (45 направлений), современные технологии, удобная запись через сайт.

широкий спектр услуг (45 направлений), современные технологии, удобная запись через сайт. Цены: от 900 рублей за прием.

НМИЦ имени Алмазова

Адрес: ул. Аккуратова, 2.

ул. Аккуратова, 2. Особенности: федеральный центр высокого уровня, работает по ОМС и платным услугам, передовые технологии в кардиологии, неврологии и других областях.

Военно-медицинская академия имени Кирова

Адрес: ул. Академика Лебедева, 6.

ул. Академика Лебедева, 6. Особенности: старейший медцентр страны, широкий спектр услуг, доступ для граждан по ОМС.

Клиника Пирогова

Адрес: Большой проспект В.О., 49–51.

Большой проспект В.О., 49–51. Особенности: частный многопрофильный центр с современным оборудованием, специализация на хирургии, гинекологии, эндоскопии.

Ленинградская областная клиническая больница

Адрес: пр. Луначарского, 45.

пр. Луначарского, 45. Особенности: крупнейший стационар в регионе (1326 коек), многопрофильные услуги, включая онкологию и нейрохирургию.

Средние цены на услуги в Санкт-Петербурге

Прием терапевта: от 900 руб.

от 900 руб. Прием узкого специалиста: от 1500 руб.

от 1500 руб. УЗИ: от 1500 руб.

от 1500 руб. Компьютерная томография: от 3000 руб.

от 3000 руб. МРТ: от 3700 руб.

от 3700 руб. Вызов врача на дом: от 2500 руб.

от 2500 руб. Общий анализ крови: от 600 руб.

Как выбрать клинику?

Проверяйте лицензию. Информация доступна на официальном сайте медучреждения или в реестре Росздравнадзора. Изучайте врачей. Обратите внимание на стаж, образование и отзывы пациентов. Оцените оборудование. Наличие лабораторий и современных технологий позволит пройти все исследования на месте. Сравните цены. Ознакомьтесь с прайс-листом на сайте, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Санкт-Петербург предлагает широкий выбор клиник для диагностики и лечения практически любых заболеваний. Выбирайте учреждение, соответствующее вашим запросам, и будьте здоровы! Важно понимать, что каждый выбор сугубо индивидуален и опираться прежде всего на то, какие специалисты нужны именно вам.