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В регистратуре не орут, запись он-лайн: рейтинг лучших клиник Петербурга

14 декабря 2024 15:31
В регистратуре не орут, запись он-лайн: рейтинг лучших клиник Петербурга
В регистратуре не орут, запись он-лайн: рейтинг лучших клиник Петербурга
Фото Городовой.ру

Для обследования и оказания медицинской помощи.

Медицинский уровень Санкт-Петербурга традиционно высок, что привлекает пациентов не только из города, но и из других регионов России. Среди сотен медицинских учреждений — как государственные, так и частные, многопрофильные центры и узкоспециализированные кабинеты. Для тех, кто ищет надежное место для диагностики и лечения, сайт «Отдых в России» представил рейтинг лучших клиник города.

Рейтинг лучших клиник Санкт-Петербурга

СМ-Клиника

  • Адреса: несколько филиалов по всему городу, включая ул. Дыбенко, Дунайский пр. и др.
  • Особенности: широкий спектр услуг (45 направлений), современные технологии, удобная запись через сайт.
  • Цены: от 900 рублей за прием.

НМИЦ имени Алмазова

  • Адрес: ул. Аккуратова, 2.
  • Особенности: федеральный центр высокого уровня, работает по ОМС и платным услугам, передовые технологии в кардиологии, неврологии и других областях.

Военно-медицинская академия имени Кирова

  • Адрес: ул. Академика Лебедева, 6.
  • Особенности: старейший медцентр страны, широкий спектр услуг, доступ для граждан по ОМС.

Клиника Пирогова

  • Адрес: Большой проспект В.О., 49–51.
  • Особенности: частный многопрофильный центр с современным оборудованием, специализация на хирургии, гинекологии, эндоскопии.

Ленинградская областная клиническая больница

  • Адрес: пр. Луначарского, 45.
  • Особенности: крупнейший стационар в регионе (1326 коек), многопрофильные услуги, включая онкологию и нейрохирургию.

Средние цены на услуги в Санкт-Петербурге

  • Прием терапевта: от 900 руб.
  • Прием узкого специалиста: от 1500 руб.
  • УЗИ: от 1500 руб.
  • Компьютерная томография: от 3000 руб.
  • МРТ: от 3700 руб.
  • Вызов врача на дом: от 2500 руб.
  • Общий анализ крови: от 600 руб.

Как выбрать клинику?

  1. Проверяйте лицензию. Информация доступна на официальном сайте медучреждения или в реестре Росздравнадзора.
  2. Изучайте врачей. Обратите внимание на стаж, образование и отзывы пациентов.
  3. Оцените оборудование. Наличие лабораторий и современных технологий позволит пройти все исследования на месте.
  4. Сравните цены. Ознакомьтесь с прайс-листом на сайте, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Санкт-Петербург предлагает широкий выбор клиник для диагностики и лечения практически любых заболеваний. Выбирайте учреждение, соответствующее вашим запросам, и будьте здоровы! Важно понимать, что каждый выбор сугубо индивидуален и опираться прежде всего на то, какие специалисты нужны именно вам.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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