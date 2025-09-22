В России вырастет число праворульных авто: число ДТП тоже увеличится, но лишь в одном случае

Скоро доступными для россиян из иномарок станут только праворульные авто из Японии. Причина кроется в новых законах, повышающим стоимость ввоза авто из-за границы.
Но МВД напоминает: только за прошлый год произошло больше 16 тысяч аварий с «прулями», где погибло более 1700 человек. Это десятая часть всех ДТП в стране. Цифры звучат жёстко.
Что это значит — дороги станут опаснее?
Вот что на этот счёт в беседе с «Городовым» ответил автоэксперт Евгений Ладушкин: праворульные машины действительно сложнее в управлении на обгонах и перестроениях. Обзорность другая, зеркала неудобные, а пересаживаясь после леворульной машины, неопытный водитель легко ошибается.
Но тут есть нюанс. На Дальнем Востоке доля правого руля — почти 72%. И статистика там не хуже, чем в других регионах. Секрет в опыте: люди десятилетиями ездят на японских машинах и давно адаптировались.
Основные аварии происходят не потому, что «пруль» опасен сам по себе, а из-за людей. Новички выбирают его вместо «Лады» ради комфорта, а потом теряются на дороге. Так что и число ДТП вырастет только в случае, если огромное количество молодых водителей выберет авто импортированное из Япониию
Или если водители со стажем пересядут на непривычный руль и начнут в обычной манере уходить на обгон — этой секунды и хватает, чтобы улететь навстречу.
Ладушкин подчёркивает: правый руль — это не проклятие, а техника. В умелых руках она безопасна. Но если государство не хочет видеть больше смертей в сводках, пора вводить программы переподготовки для тех, кто садится на «пруль». Иначе аварий действительно станет больше.