Городовой / Общество / В России вырастет число праворульных авто: число ДТП тоже увеличится, но лишь в одном случае
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В России вырастет число праворульных авто: число ДТП тоже увеличится, но лишь в одном случае

Опубликовано: 22 сентября 2025 09:45
автомобили правый руль
В России вырастет число праворульных авто: число ДТП тоже увеличится, но лишь в одном случае
Фото: Городовой.ру

Судим только по статистике.

Скоро доступными для россиян из иномарок станут только праворульные авто из Японии. Причина кроется в новых законах, повышающим стоимость ввоза авто из-за границы.

Но МВД напоминает: только за прошлый год произошло больше 16 тысяч аварий с «прулями», где погибло более 1700 человек. Это десятая часть всех ДТП в стране. Цифры звучат жёстко.

Что это значит — дороги станут опаснее?

Вот что на этот счёт в беседе с «Городовым» ответил автоэксперт Евгений Ладушкин: праворульные машины действительно сложнее в управлении на обгонах и перестроениях. Обзорность другая, зеркала неудобные, а пересаживаясь после леворульной машины, неопытный водитель легко ошибается.

Но тут есть нюанс. На Дальнем Востоке доля правого руля — почти 72%. И статистика там не хуже, чем в других регионах. Секрет в опыте: люди десятилетиями ездят на японских машинах и давно адаптировались.

Основные аварии происходят не потому, что «пруль» опасен сам по себе, а из-за людей. Новички выбирают его вместо «Лады» ради комфорта, а потом теряются на дороге. Так что и число ДТП вырастет только в случае, если огромное количество молодых водителей выберет авто импортированное из Япониию

Или если водители со стажем пересядут на непривычный руль и начнут в обычной манере уходить на обгон — этой секунды и хватает, чтобы улететь навстречу.

Ладушкин подчёркивает: правый руль — это не проклятие, а техника. В умелых руках она безопасна. Но если государство не хочет видеть больше смертей в сводках, пора вводить программы переподготовки для тех, кто садится на «пруль». Иначе аварий действительно станет больше.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще