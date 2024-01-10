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Мята всегда будет под рукой: вот что нужно сделать со свежей зеленью, чтобы не портилась

Мята всегда будет под рукой: вот что нужно сделать со свежей зеленью, чтобы не портилась
Как хранить мяту, чтобы всегда была под рукой

Можно не только сушить.

Любой горячий напиток с добавлением мяты тут же дарит ощущение уюта. Кроме того, пряная зелень идеально подходит для приготовления освежающих домашних лимонадов. Вот только долго хранить ее в свежем виде не получится, а тратиться каждый раз на новый пучок не хочется.

Мудрые хозяйки нашли выход из ситуации. Чтобы зелень не портилась, можно приготовить мятный сироп. Вот что для него нужно:

  • мята — 100 г,
  • сахар — 150 г,
  • лимонная кислота — ¼ ч. л.,
  • вода — 50 мл.

Сложите в сотейник мелко нарезанную мяту. Добавьте к ней сахар, лимонную кислоту и немного воды. Перемешайте содержимое и поставьте на средний огонь. Когда сироп закипит, убавьте мощность до минимума. Примерно через шесть минут масса загустеет. Ее останется лишь процедить и остудить до комнатной температуры. Ароматная добавка точно лишней не будет, пишет Дзен-канал «Сладкий персик».

Источник фото: Изображение от Caglar Araz на Unsplash

Общество Кулинария Продукты питания Советы Рецепты
10 января 2024 10:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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