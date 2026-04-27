В Выборг за 61 минуту: в новую «Ласточку» до города пустят только по билету

Майские праздники уже на носу, и Выборг традиционно станет самым популярным направлением для прогулок.
С 1 мая поездки туда станут гораздо приятнее. Запускается новая «Ласточка» в формате экспресса, где за пассажиром будет закреплено конкретное место.
Главное новшество — гарантированное место
Раньше поездка в Выборг на выходных превращалась в квест: нужно было прибежать на платформу заранее, чтобы успеть занять сиденье. Иначе — час в пути стоя. Теперь об этом можно забыть.
Новый экспресс работает по принципу поезда дальнего следования: покупаете билет на конкретное кресло и спокойно приходите к отправлению. В составе будет 8 вагонов и 675 мест.
Быстрее, чем обычно
Новый поезд — это настоящий «нон-стоп». Он пойдет с Финляндского вокзала без единой остановки, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.
- Время в пути: всего 61 минута.
- Экономия: вы выигрываете около 11 минут по сравнению с обычной «Ласточкой» и почти час по сравнению с автобусом, который может застрять в пробках.
Расписание: дважды в день
Экспрессы будут ходить ежедневно. Это удобно и для тех, кто хочет погулять днем, и для тех, кто едет в Выборг по делам после обеда.
Из Петербурга:
- Утренний рейс: 11:15 (в Выборге в 12:16).
- Дневной рейс: 15:29 (в Выборге в 16:30).
Из Выборга:
- Дневной рейс: 12:56 (в Питере в 13:58).
- Вечерний рейс: 17:58 (в Питере в 19:00).
Цена вопроса и где купить билеты
Билет в одну сторону стоит 500 рублей. Для сравнения: обычная «Ласточка» без места стоит около 416 рублей. Переплата небольшая, зато нервы спокойны — ваше кресло никто не займет.
Продажи уже открыты. Билеты можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах вокзала. Важный нюанс: для посадки открыты не все двери.
Зайти в поезд можно будет только через 2, 4, 6, 7 и 8-й вагоны. Это нужно, чтобы проводники успели проверить билеты и паспорта у всех пассажиров.
Выборг — город узких улиц и старых замков, куда хочется ехать в хорошем настроении. Новый формат «Ласточки» избавляет от главной проблемы этого направления — толкучки.
Теперь путешествие начинается не с борьбы за сиденье, а с приятного вида из окна с чашкой кофе в руках.