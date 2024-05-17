Васильев назвал 10 вещей, которые стоит купить каждой даме: всегда будет что надеть

Они никогда не выйдут из моды.

Пожалуй, в жизни каждой женщины возникала такая ситуация, когда в шкафу полно одежды, но составить хотя бы один красивый образ так и не получается. Чаще всего это происходит потому что дамы покупают вещи импульсивно, не продумывая заранее, с чем будут их носить.

Чтобы таких проблем больше не появлялось, историк моды Александр Васильев рассказал, без каких вещей невозможно составить функциональный гардероб. Вот десять предметов, которые должны быть у каждой — подойдут на все случаи жизни.

Плечевые изделия

Начать стоит с верхней одежды. Эксперт рекомендует каждой даме обзавестись классическим пальто. Лучше выбирать модель в сдержанном оттенке и без лишних деталей, тогда она прослужит вам долго и будет сочетаться с любыми комплектами.

Также стоит прикупить базовый жакет и кардиган. Первый подойдет для торжественных случаев, а второй для расслабленных образов на каждый день. Чтобы выглядеть современно, выбирайте модели, которые будут хорошо держать форму и сидеть свободно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Не лишним будет и платье. Необязательно покупать несколько — вполне можно обзавестись одной универсальной моделью. Например, отличным вариантом станет базовое платье-футляр в черном цвете. Такое можно носить с любыми аксессуарами в зависимости от настроения.

Наконец, Васильев рекомендует приобрести белую рубашку. Ее можно носить и как самостоятельный предмет, и как второй слой, накинув на футболку. К тому же, рубашка впишется в образы совершенно в разных стилях. Она одинаково хорошо смотрится и с денимом, и со строгими брюками.

Низ и аксессуары

Конечно, ни один гардероб не обойдется без джинсов. Здесь нет никаких правил — просто выбирайте модель, которая выигрышно подчеркнет вашу фигуру и подарит чувство комфорта. Если вы находитесь в поиске наиболее универсальной пары, то лучше отдавать предпочтение джинсам без потертостей, заклепок и прочих декоративных элементов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

А для особых случаев пригодится пара классических брюк, прямого или расклешенного кроя, а также лаконичная юбка.

Что касается обуви, то Васильев уверен, что у каждой дамы должны быть туфли на устойчивом каблуке, необязательно высоком. Они помогут вмиг сделать любой образ элегантным.

А среди сумок самым универсальным вариантом станет модель через плечо, которую также называют «‎кросс-боди». Отличительные черты актуальной модели — толстый кожаный ремешок и сдержанный дизайн, делится советами эксперта портал «‎Экспресс Газета».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru