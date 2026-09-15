Александр Васильев

Умный светофор видит пробку и сам регулирует сигналы.
7–8 августа 2026 года в Калининграде пройдет БДД — ежегодная конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению, ранее известная как Baltic Digital Days. Мероприятие проводится 14-й год подряд и объединяет специалистов digital-отрасли из разных регионов России и стран СНГ.
Небольшой, но очень уютный город России
У храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге — девять символических куполов, соответствующих девяти чинам ангельским.
Зимний дворец в Санкт-Петербурге был возведён в 1754–1762 годах.
Храм Воскресения Христова на крови в Санкт-Петербурге стал архитектурным экспериментом эпохи.
Исторические документы свидетельствуют, что название Васильевский остров существовало задолго до эпохи Петра I и связано с более ранними поселенцами или владельцами земель.
Китайская деревня — это не просто архитектурный эксперимент, а отражение эпохи, когда Европа увлекалась восточными мотивами.
Старинный город, основанный в 13 веке
Морской Никольский собор в Кронштадте посвящён погибшим морякам.
Храм Ксении Петербургской наодится на Смоленском кладбище в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Самые известные достопримечательности Смоленска
В Санкт-Петербурге есть несколько знаковых мест, где в разное время жил Александр Пушкин.
Информация об удивительном российском городе.
Петербург в песнях — это не просто географическая точка, а живой персонаж: то меланхоличный и задумчивый, то дерзкий и бунтарский.
Как маленький храм стал делом всей империи.
Драма, борьба и вечные переезды, которые не снились никаким детективам.
Самый напряженный день в истории города.
Что на самом деле случилось с самой дорогой дачей?
Что скрывает брусчатка главной площади?