Александр Васильев

БДД 2026: конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению в Калининграде

7–8 августа 2026 года в Калининграде пройдет БДД — ежегодная конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению, ранее известная как Baltic Digital Days. Мероприятие проводится 14-й год подряд и объединяет специалистов digital-отрасли из разных регионов России и стран СНГ.