Александр Васильев

А многие почему-то до сих пор игнорируют эти правила.
Создайте тело мечты без диет и спортзала.
Испортит лицо и фигуру.
Стилист решил отвечать честно.
Иначе будете выглядеть нелепо.
Каблуки вам больше не понадобятся.
Женщинам есть из чего выбрать.
Чувство уверенности точно прибавится.
Об этом эпизоде из его жизни мало кому известно.
Кролик будет в восторге от таких вариантов.
Будете самой красивой на празднике.
Все дело в правильном цвете.
Эти вещи не годятся и для домашнего застолья.
За такие наряды в приличном обществе вас засмеют.
Добавите себе лишних килограммов.
Фраза мэтра заставит одуматься каждую.
Избавляйтесь от них без сожаления.
Немедленно проинспектируйте свой шкаф.
С расцветкой тоже стоит быть аккуратней.
А вы превратитесь в «бабу на чайнике».