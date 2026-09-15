Александр Васильев

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БДД 2026: конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению в Калининграде БДД 2026: конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению в Калининграде
7–8 августа 2026 года в Калининграде пройдет БДД — ежегодная конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению, ранее известная как Baltic Digital Days. Мероприятие проводится 14-й год подряд и объединяет специалистов digital-отрасли из разных регионов России и стран СНГ.
22 май 2026 14:32
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