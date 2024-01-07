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Вчерашний подсохший рис преобразится в этой запеканке: добавьте к нему вот что

Вчерашний подсохший рис преобразится в этой запеканке: добавьте к нему вот что
Как приготовить запеканку из вчерашнего риса

Все просто — никаких заморочек.

Горячие мясные блюда чаще всего съедаются быстрее гарнира. Оставшийся со вчерашнего ужина рис начинает подсыхать в холодильнике, но не допускайте его порчи. Добавьте пару ингредиентов — и получится восхитительная запеканка.

Вам понадобятся:

  • филе курицы — 500 г,
  • рис — 300 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • сметана — 200 г,
  • сыр — 70 г,
  • паприка, перец и соль по вкусу.

Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки. Добавьте рис, мелко нарезанный лук, яйца и сметану. Все хорошенько перемешайте, посолите и поперчите. Засыпьте паприку, а также свежую зелень по желанию.

Выложите будущую запеканку в смазанную маслом форму. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. Посыпьте изделие тертый сыром и оставьте доготавливаться еще на 10 минут, пока не появится корочка, передает портал «Совет да Еда».

Источник фото: Изображение от Some Tale на Unsplash

Общество Кулинария Рецепты
7 января 2024 10:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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