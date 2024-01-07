Вчерашний подсохший рис преобразится в этой запеканке: добавьте к нему вот что

Горячие мясные блюда чаще всего съедаются быстрее гарнира. Оставшийся со вчерашнего ужина рис начинает подсыхать в холодильнике, но не допускайте его порчи. Добавьте пару ингредиентов — и получится восхитительная запеканка.

Вам понадобятся:

филе курицы — 500 г,

рис — 300 г,

яйца — 2 шт.,

лук — 1 шт.,

сметана — 200 г,

сыр — 70 г,

паприка, перец и соль по вкусу.

Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки. Добавьте рис, мелко нарезанный лук, яйца и сметану. Все хорошенько перемешайте, посолите и поперчите. Засыпьте паприку, а также свежую зелень по желанию.

Выложите будущую запеканку в смазанную маслом форму. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. Посыпьте изделие тертый сыром и оставьте доготавливаться еще на 10 минут, пока не появится корочка, передает портал «Совет да Еда».

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