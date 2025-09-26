Гранитный камень в сердце города: загадка будущей статуи из Аптекарского переулка

В XIX веке в одном из самых оживленных мест Петербурга — около Круглого рынка — долгие 75 лет стоял огромный гранитный камень весом 24 тонны.

Он перегораживал Аптекарский переулок, мешая проходу и напоминавший городским жителям о странной истории. Этот монолит не был обычным камнем.

Его подготовили для создания фигуры апостола, которая должна была украсить Казанский собор. Но при транспортировке заготовку уронили, и дальше началась история, полная загадок.

Почему камень не убирали столько лет?

Камень не могли поднять почти полвека. Для сравнения, Александрийский столп весом в 700 тонн устанавливали быстро, и даже с гигантским камнем Гром-камнем справлялись.

Но этот 24-тонный гигант словно потерялся во времени. Спекуляции и легенды вокруг него множились. Горожане придумали, что камень стоит там с основания Петербурга и был идолом для местных жителей.

Камень-невидимка: чье это имущество?

В статьях и журналах XIX века подробно описывается, что камень мешал городу, но было непонятно, чьей он является собственностью и кто должен за него отвечать, пишет сообщество «О чем «молчит» Петербург?»

Городская управа отказывалась решать проблему самостоятельно. А камень тем временем продолжал создавать неудобство растущему городу.

Для чего был предназначен этот гранит?

По проекту знаменитого архитектора Воронихина, перед главным входом Казанского собора должна была появиться огражденная площадь для экипажей, пишет citywalls.ru.

Ее должны были украшать массивные гранитные статуи апостолов Петра и Павла.

Для этих фигур сделали две огромные глыбы из гранита. К сожалению, одна глыба утонула во время перевозки, а вторая осталась валяться посреди улицы.

История с транспортировкой и судьба камня

В 1812 году одна заготовка утонула при погрузке на баржу, а вторая, хотя и доставлена в Петербург, застряла в Аптекарском переулке.

По рассказам историков и инженеров того времени, с доставкой возникли проблемы — решать вопрос было сложно, ведь камень был имуществом Императорской семьи.

Якобы его не могли просто так забрать или использовать, пока не было решения сверху.

Что случилось с камнем дальше?

Со временем, после многих обсуждений и переносов, решили, что статуи апостолов все-таки должны быть не из гранита, а бронзовые.

Камень так и простоял на перекрестке, его раскололи на части и использовали для фундамента храма Спаса-на-Крови, пишет pastvu.com.

Интересно, что утонувший при перевозке монолит в 1913 году подняли из воды. Правда, при подъеме часть камня отломилась.

Этот фрагмент в итоге пошел на пьедестал памятника адмиралу Макарову в Кронштадте.