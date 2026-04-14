Весенний бум романтики: петербуржцы чаще обновляют анкеты и торопятся на офлайн-свидания

Опубликовано: 14 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Весенний бум романтики: петербуржцы чаще обновляют анкеты и торопятся на офлайн-свидания
Весенний бум романтики: петербуржцы чаще обновляют анкеты и торопятся на офлайн-свидания
Global Look Press / Zamir Usmanov
Весна активно действует на настроение жителей Северной столицы.

С наступлением весны петербуржцы чаще стали ходить на свидания. По данным «Вечернего Петербурга», ссылаясь на аналитику Mamba, жители Северной столицы оживились в онлайн-дейтинге.

Жители города на Неве чаще заходят в приложения, обновляют анкеты и оперативнее переходят от чатов к реальным встречам.

Статистика активации

К концу марта 16% мужских и 11% женских профилей, бездействовавших около месяца, снова активизировались. Особенно это заметно среди мужчин 29–39 лет.

Растет число новичков, а вместе с аудиторией повышается вовлеченность: лайков стало больше на 22%, взаимных совпадений — на 16%.

Переписки укорачиваются примерно на 10%, поскольку люди спешат переводить общение в офлайн.

Автор:
Юлия Аликова
