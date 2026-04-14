Весенний бум романтики: петербуржцы чаще обновляют анкеты и торопятся на офлайн-свидания

С наступлением весны петербуржцы чаще стали ходить на свидания. По данным «Вечернего Петербурга», ссылаясь на аналитику Mamba, жители Северной столицы оживились в онлайн-дейтинге.
Жители города на Неве чаще заходят в приложения, обновляют анкеты и оперативнее переходят от чатов к реальным встречам.
Статистика активации
К концу марта 16% мужских и 11% женских профилей, бездействовавших около месяца, снова активизировались. Особенно это заметно среди мужчин 29–39 лет.
Растет число новичков, а вместе с аудиторией повышается вовлеченность: лайков стало больше на 22%, взаимных совпадений — на 16%.
Переписки укорачиваются примерно на 10%, поскольку люди спешат переводить общение в офлайн.