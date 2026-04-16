Вешаем на яблоню – и все лето бед не знаем: ни тли, ни муравьев – яблок нарастет тьма, будут крупными и сладкими

Как защитить яблоню от вредителей

Каждый садовод мечтает о щедром урожае крупных и сладких яблок. Но для этого яблоню важно обеспечить своевременной подкормкой и защитить от вредителей. Как именно, в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказала биолог, кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок.

Защита от вредителей

По словам эксперта, спасти яблоню от тли и муравьев поможет обычная пластиковая бутылка. Нужно разрезать ее вдоль напополам, удалить дно и горлышко. Затем необходимо обмотать ствол яблони полоской ваты или синтепона и прикрепить к нему 2 части бутылки с помощью скотча.

Потом следует смазать края бутылки подсолнечным маслом с двух сторон. В результате муравьи не смогут проникнуть через такую преграду и разнести тлю по яблоне.

Юлия Кондратенок отметила, что время от времени масло на бутылках нужно будет обновлять: после высыхания или дождя. В противном случае некоторым муравьям удастся попасть к ветвям, листьям и плодам.

Подкормка

Кроме того, биолог посоветовала обязательно подкормить яблони в апреле. Весной плодовые деревья нуждаются в легкодоступном азоте, чтобы нарастить новые ветки и листья, а также заложить цветочные почки.

В качестве подкормки идеально подойдет мочевина. Достаточно растворить 35 граммов удобрения в 10 литрах воды и полить яблони под корень из расчета 5 литров на молодое дерево и 10 литров – на взрослое.

При желании мочевину можно внести не в растворе, а прикопав ее в приствольный круг. В таком случае расход удобрения составит 30 граммов на 1 квадратный метр для молодого дерева и 50 граммов на 1 квадратный метр – для взрослого. После внесения мочевину важно присыпать грунтом, иначе она испарится и утратит свои свойства.

