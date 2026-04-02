Весна под надзором ИИ: традиционная кампания уборки в Петербурге впервые использует цифровой мониторинг
Весна под надзором ИИ: традиционная кампания уборки в Петербурге впервые использует цифровой мониторинг

Опубликовано: 2 апреля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Нейросети помогут находить нарушения.

В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная весенняя кампания по благоустройству. Впервые применят цифровые технологии для контроля качества работ, где нейросети выявят нарушения.

В городе начался привычный период уборки и озеленения. Впервые задействуют цифровые системы мониторинга уборки: камеры проследят за набережными, мостами и причалами, а комплексы «Городовой» на базе ИИ обнаружат граффити, выбоины и очаги борщевика.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул особый акцент на памятники, мемориалы и воинские захоронения.

Из-за теплой погоды агротехнические работы сдвинулись на две недели раньше срока. Это позволит бригадам оперативно начать полноценный ремонт дорог.

Автор:
Юлия Аликова
