Весна под надзором ИИ: традиционная кампания уборки в Петербурге впервые использует цифровой мониторинг

В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная весенняя кампания по благоустройству. Впервые применят цифровые технологии для контроля качества работ, где нейросети выявят нарушения.
В городе начался привычный период уборки и озеленения. Впервые задействуют цифровые системы мониторинга уборки: камеры проследят за набережными, мостами и причалами, а комплексы «Городовой» на базе ИИ обнаружат граффити, выбоины и очаги борщевика.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул особый акцент на памятники, мемориалы и воинские захоронения.
Из-за теплой погоды агротехнические работы сдвинулись на две недели раньше срока. Это позволит бригадам оперативно начать полноценный ремонт дорог.