Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях

По сообщению пресс-службы Пулково, сделанному утром 23 апреля, аэропорт продолжает работать как обычно. Никаких сбоев в расписании нет, полетный план выполняется в полном объеме.
Так что если у вас сегодня рейс - паниковать рано. Однако розовые очки снимайте: ветер есть ветер, и отношение к нему самое серьезное.
Безопасность превыше всего
В Пулково дали понять: главный приоритет - это безопасность пассажиров. Никто не будет рисковать ради красивого графика. Поэтому финальное слово всегда за командиром воздушного судна.
Именно он решает, садиться ли в таких условиях или уходить на запасной аэродром.
Чего ждать пассажирам?
В целом аэропорт справляется. Но если ветер все же решит показать характер, возможны локальные задержки или перенаправление рейсов в другие города. Это нормальная мировая практика при сильном боковом ветре.
Собираясь в Пулково, приготовьтесь к двум сценариям:
- Оптимистичный - вылетаете с небольшим опозданием.
- Реалистичный - рейс могут задержать или отправить на посадку в Москву, Нижний или даже Хельсинки.
Так что берите с собой пауэрбанк, воду и что-нибудь перекусить. И обязательно отслеживайте статус вашего рейса в приложении аэропорта или на табло онлайн. Ветер сегодня не дремлет, но и Пулково не вчера построили, ребята знают, что делают.
