Нежнейшая шоколадная паста без плиты: 5 минут — и гладкое, блестящее, ароматное лакомство на столе Полезное
Рука Дивеева, хладнокровие Сперцяна и «джокер» Жубал: как «Зенит» потерял лидерство в РПЛ Город
15 часов света против мокрого снега: почему в Петербурге пора снова доставать зимние куртки Город
Главное осталось в тени: факты о 5 символах России, которые не рассказывают туристам Полезное
24 апреля (8-й лунный день): влияние даты и что сделать для привлечения богатства Полезное
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях

Опубликовано: 23 апреля 2026 09:57
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
 Как организована работа аэропорта

По сообщению пресс-службы Пулково, сделанному утром 23 апреля, аэропорт продолжает работать как обычно. Никаких сбоев в расписании нет, полетный план выполняется в полном объеме.

Так что если у вас сегодня рейс - паниковать рано. Однако розовые очки снимайте: ветер есть ветер, и отношение к нему самое серьезное.

Безопасность превыше всего

В Пулково дали понять: главный приоритет - это безопасность пассажиров. Никто не будет рисковать ради красивого графика. Поэтому финальное слово всегда за командиром воздушного судна.

Именно он решает, садиться ли в таких условиях или уходить на запасной аэродром.

Чего ждать пассажирам?

В целом аэропорт справляется. Но если ветер все же решит показать характер, возможны локальные задержки или перенаправление рейсов в другие города. Это нормальная мировая практика при сильном боковом ветре.

Собираясь в Пулково, приготовьтесь к двум сценариям:

  1. Оптимистичный - вылетаете с небольшим опозданием.
  2. Реалистичный - рейс могут задержать или отправить на посадку в Москву, Нижний или даже Хельсинки.

Так что берите с собой пауэрбанк, воду и что-нибудь перекусить. И обязательно отслеживайте статус вашего рейса в приложении аэропорта или на табло онлайн. Ветер сегодня не дремлет, но и Пулково не вчера построили, ребята знают, что делают.

Ранее "Городовой" рассказал, с 15 апреля действует новое электронное правило для въезда во Вьетнам.

Автор:
Анастасия Чувакова
Город
