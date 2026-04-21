Ветер усилится к ночи: в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности до 23 апреля

Опубликовано: 21 апреля 2026 17:56
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
"Жёлтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Петербург снова штормит. В городе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. На деле это значит, что погода может быть неприятной и местами опасной, особенно для пешеходов, водителей и тех, кто подолгу находится на улице.

Что обещают синоптики

По данным Смольного, 22 апреля с 12:00 до 21:00 ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 15–18 м/с.

Затем ветер усилится еще больше: с 21:00 22 апреля до 13:00 23 апреля порывы могут доходить до 20 м/с. Ветер способен ломать ветки, срывать плохо закрепленные предметы.

Почему это важно

«Желтый» уровень — это не просто формальное предупреждение, а сигнал быть внимательнее. В такую погоду лучше не оставлять машины под деревьями, обходить шаткие конструкции и не парковаться рядом с рекламными щитами или слабо закрепленными предметами.

Что сейчас в городе

При этом 21 апреля в Петербурге еще сохраняется сравнительно спокойная погода: днем было тепло, без осадков, а ветер оставался умеренным.

Но уже к ночи ситуация должна ухудшиться, и именно тогда начнется резкая смена погоды. Сноптики еще 20 апреля предупредили петербуржцев о надвигающейся непогоде, которая будет испытывать дождем и снегом.

Автор:
Юлия Аликова
