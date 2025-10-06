Вьетнам для «своих»: где там магазины «Пятерочка» и курорты, как в Анапе, но с пальмами

От знакомых магазинов до незнакомых курортов — все, что нужно знать туристу.

В курортном вьетнамском городе Нячанг недавно открылся магазин с вывеской «Пятерочка».

Но не стоит торопиться искать карту лояльности. Как пишет Life, к российским ритейлерам эти точки не имеют никакого отношения.

Инициатива принадлежит местным предпринимателям, стремящимся создать для туристов атмосферу, «почти как дома, только с пальмами».

«Русский» курорт: борщ, творог и понятный сервис

Нячанг давно стал местом, где легко почувствовать себя «как дома». Здесь повсеместно предлагают борщ и творог, а экскурсии проводят на русском языке.

Вьетнам, особенно его курортные зоны, все больше адаптируется под российских туристов.

Дананг: городской стиль и французский шарм Хойана

Для тех, кто ищет «самый городской» курорт, предлагается Дананг. Здесь широкие пляжи, современная набережная и спокойное море.

В часе езды — Хойан, уголок, напоминающий Францию, с европейской архитектурой, местными деликатесами вроде улиток и живописными речными шоу.

Что делать в Дананге:

Гулять по мосту Дракона, который вечером «плюется огнем и водой».

Отдохнуть на пляже Микке с многочисленными кафе.

Посетить парк «Ба На Хиллс» с Золотым мостом, поддерживаемым каменными руками, канатной дорогой и французской деревней.

Фукуок: остров спокойствия и «все включено»

Крупнейший вьетнамский остров Фукуок — идеальное место для любителей «пляжей с белым песком, пальмами и относительно спокойной атмосферой».

Южная часть острова обжита, север — дикий. Это «хороший вариант, если вы ищете отдых в стиле «все включено», но во Вьетнаме».

Что делать на Фукуоке:

Купаться на знаменитом пляже Сао.

Прокатиться по морю на канатной дороге к островам Ан Тхой.

Насладиться атмосферой вечернего рынка в Зыонг-Донге.

Муйне: рай для любителей активного отдыха

Этот курорт славится школами кайт- и виндсерфинга, хотя и обычный пляжный отдых здесь вполне возможен. Необычный пейзаж с песчаными дюнами рядом с морем создает особую атмосферу.

Что делать в Муйне:

Прокатиться по Белым дюнам на квадроцикле.

Посетить рыбацкую деревню утром, наблюдая за уловом.

Заняться кайт- или виндсёрфингом.

Альтернатива есть всегда

Однако, не все туристы в восторге от «русских» курортов. Некоторые отмечают, что Нячанг и Муйне «превратился в Анапу и Геленджик вместе взятые. В том числе и по контингенту».

В качестве альтернативы предлагаются менее известные, но более спокойные направления, такие как Као Лак, Суратхани и Ранонг.