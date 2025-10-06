Вьетнам для «своих»: где там магазины «Пятерочка» и курорты, как в Анапе, но с пальмами

В курортном вьетнамском городе Нячанг недавно открылся магазин с вывеской «Пятерочка».
Но не стоит торопиться искать карту лояльности. Как пишет Life, к российским ритейлерам эти точки не имеют никакого отношения.
Инициатива принадлежит местным предпринимателям, стремящимся создать для туристов атмосферу, «почти как дома, только с пальмами».
«Русский» курорт: борщ, творог и понятный сервис
Нячанг давно стал местом, где легко почувствовать себя «как дома». Здесь повсеместно предлагают борщ и творог, а экскурсии проводят на русском языке.
Вьетнам, особенно его курортные зоны, все больше адаптируется под российских туристов.
Дананг: городской стиль и французский шарм Хойана
Для тех, кто ищет «самый городской» курорт, предлагается Дананг. Здесь широкие пляжи, современная набережная и спокойное море.
В часе езды — Хойан, уголок, напоминающий Францию, с европейской архитектурой, местными деликатесами вроде улиток и живописными речными шоу.
Что делать в Дананге:
- Гулять по мосту Дракона, который вечером «плюется огнем и водой».
- Отдохнуть на пляже Микке с многочисленными кафе.
- Посетить парк «Ба На Хиллс» с Золотым мостом, поддерживаемым каменными руками, канатной дорогой и французской деревней.
Фукуок: остров спокойствия и «все включено»
Крупнейший вьетнамский остров Фукуок — идеальное место для любителей «пляжей с белым песком, пальмами и относительно спокойной атмосферой».
Южная часть острова обжита, север — дикий. Это «хороший вариант, если вы ищете отдых в стиле «все включено», но во Вьетнаме».
Что делать на Фукуоке:
- Купаться на знаменитом пляже Сао.
- Прокатиться по морю на канатной дороге к островам Ан Тхой.
- Насладиться атмосферой вечернего рынка в Зыонг-Донге.
Муйне: рай для любителей активного отдыха
Этот курорт славится школами кайт- и виндсерфинга, хотя и обычный пляжный отдых здесь вполне возможен. Необычный пейзаж с песчаными дюнами рядом с морем создает особую атмосферу.
Что делать в Муйне:
- Прокатиться по Белым дюнам на квадроцикле.
- Посетить рыбацкую деревню утром, наблюдая за уловом.
- Заняться кайт- или виндсёрфингом.
Альтернатива есть всегда
Однако, не все туристы в восторге от «русских» курортов. Некоторые отмечают, что Нячанг и Муйне «превратился в Анапу и Геленджик вместе взятые. В том числе и по контингенту».
В качестве альтернативы предлагаются менее известные, но более спокойные направления, такие как Као Лак, Суратхани и Ранонг.