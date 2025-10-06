Цветной бульвар и бананы по блату: Ярмольник — о любимых местах Москвы

Леонид Ярмольник прожил в столице больше полувека и называет ее своим настоящим домом. Его московская география начинается с Трубной улицы, Сретенки и Цветного бульвара — района, где он снимал первые комнаты после Щукинского училища, а потом жил с семьей.

Именно здесь родилась дочь артиста, здесь они катали ее на коляске и санках.

Ярмольник до сих пор с теплом вспоминает магазин «Грибы-ягоды», где в дефицитные времена удавалось достать бананы «через служебный вход» — знак особого отношения к молодому артисту.

Сегодня актер признается, что ночевать в Москве перестал еще 30 лет назад: живет на даче в Подмосковье из-за собак и любви к природе. Прогулки для него — это деревня, а не шумный центр столицы, признался актер в Москвич Mag.

Из ресторанов Ярмольник называет заведения Аркадия Новикова, с которым дружит много лет, и «Кафе Пушкинъ» Андрея Деллоса. Национальные кухни — азербайджанская и грузинская — тоже в его списке любимых, но такие визиты редки и случаются «по случаю».

К Москве актер относится с благодарностью: «Мы завидовали Парижу, Риму, Петербургу, а теперь Москва — невероятно красивый, чистый, уютный город. Я горжусь столицей».

Главный минус — пробки, особенно когда нужно ехать на спектакль. Но в целом, по словам Ярмольника, Москва настолько разнообразна, что в ней есть все, чего может захотеть человек.