Миллионы россиян не смогут попасть в безвизовый Китай: таможенник первым делом посмотрит на одну пометку в загранпаспорте

С одной пометкой в паспорте вам могут отказать.

Безвизовый режим с Китаем, который заработал для россиян с 15 сентября, вызвал ажиотаж: брони отелей на новогодние праздники удвоились, продажи авиабилетов выросли на треть. Но вместе с наплывом туристов всплыли и подводные камни.

Китайские пограничники всё чаще обращают внимание на штампы о пребывании в Турции. Формально запрета нет, но практика показывает: тем, кто пробыл там более 28 дней, могут отказать во въезде.

Причина — напряжённые отношения между странами. Иногда под проверку попадают даже те, кто отдыхал всего неделю. Стоит ли говорить, что миллионы россиян ездили на турецкий All Inclusive.

К обязательным требованиям добавляются и другие нюансы: паспорт должен действовать минимум полгода после въезда, нужны обратные билеты и подтверждение отеля. В ряде случаев у туристов дополнительно спрашивают тест на коронавирус, хотя официально он не нужен, отмечает РГ.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, особый риск существует для тех, кто имеет ВНЖ в Турции. Хотя отказов немного, такие ситуации фиксировались ещё до введения «безвиза».

Получается, что долгожданное упрощение поездок в Поднебесную таит неожиданный подвох — турецкий штамп в паспорте.