Витуально примерил и сделал предзаказ: какие товары можно получить на Wildberries первым
Опубликовано: 5 сентября 2025 09:31
Маркетплейс
Legion-Media/ ©Timon Schneider / SOPA Images

Предзаказ и виртуальная примерка — два новых инструмента, которые помогут маркетплейсу быть конкурентноспособным.

Теперь на популярном маркетплейсе Wildberries можно оформить предзаказ на товары, которые еще не поступили в продажу.

Покупатели имеют возможность заранее забронировать долгожданные новинки и получить их первыми, пишет Retail.ru.

Какие товары можно будет предзаказать?

Предзаказ будет доступен для товаров с высоким спросом:

  • Смартфоны и другая электроника,

  • Книжные бестселлеры,

  • Новые модели автомобилей.

Первые в списке для предзаказа — новинки Apple, в том числе новый iPhone 17, сообщает Сравни.ру.

Как работает предзаказ?

На страницах товаров остается предзаказ сделанной специальной отметкой. Добавив товар в корзину, покупатель сразу замечает отметки, когда сможет его получить.

Виртуальная примерка одежды — новый шаг к комфорту

Кроме предзаказа Wildberry внедрил в свое мобильное приложение новую функцию — «Клиентская примерка». Она работает на базе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Покупатель может загрузить свое фото, а система подстроит выбранную вещь прямо под его фигуру. Учитываются все: пропорции тела, цвет и даже рост, пишет hi-tech.mail.ru.

Как пользоваться приведенным примером?

В карточках товаров, доступных для примерки, появилась кнопка «Посмотреть вещь у себя». Нажав на нее, можно загрузить старое фото или сделать новое в первое время.

Система наложит одежду на изображение пользователя так, что получится максимально реалистичный результат.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
