Витуально примерил и сделал предзаказ: какие товары можно получить на Wildberries первым

Теперь на популярном маркетплейсе Wildberries можно оформить предзаказ на товары, которые еще не поступили в продажу.
Покупатели имеют возможность заранее забронировать долгожданные новинки и получить их первыми, пишет Retail.ru.
Какие товары можно будет предзаказать?
Предзаказ будет доступен для товаров с высоким спросом:
-
Смартфоны и другая электроника,
-
Книжные бестселлеры,
-
Новые модели автомобилей.
Первые в списке для предзаказа — новинки Apple, в том числе новый iPhone 17, сообщает Сравни.ру.
Как работает предзаказ?
На страницах товаров остается предзаказ сделанной специальной отметкой. Добавив товар в корзину, покупатель сразу замечает отметки, когда сможет его получить.
Виртуальная примерка одежды — новый шаг к комфорту
Кроме предзаказа Wildberry внедрил в свое мобильное приложение новую функцию — «Клиентская примерка». Она работает на базе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
Покупатель может загрузить свое фото, а система подстроит выбранную вещь прямо под его фигуру. Учитываются все: пропорции тела, цвет и даже рост, пишет hi-tech.mail.ru.
Как пользоваться приведенным примером?
В карточках товаров, доступных для примерки, появилась кнопка «Посмотреть вещь у себя». Нажав на нее, можно загрузить старое фото или сделать новое в первое время.
Система наложит одежду на изображение пользователя так, что получится максимально реалистичный результат.