Вклад в будущее: одна хитрость расширит словарный запас ребенка

Дети по-разному формируют словарный запас, кто-то начинает говорить бегло достаточно рано, а кому-то нужно больше времени. Но малышу можно помочь.

Ученые из немецкого университета Фрайбурга установили любопытный факт. Оказывается, ребенку нужно не просто активно общаться со сверстниками, но и соблюдать одно условие, чтобы его словарный запас рос ни по дням, а по часам.

Все дело в акценте. В исследовании приняли участие несколько детей, они играли на компьютере в специальную игру: им нужно было обнаружить на карточках два одинаковых объекта.

У игроков были виртуальные сверстники. Одни говорили на чистом немецком языке, а другие на нем же, но с сильным региональным акцентом. Детей обучали шести ранее неизвестным им терминам.

Выяснилось, что дети гораздо быстрее запоминали те слова, которые слышали с акцентом. Ученые сделали вывод, что гораздо полезнее общаться именно с такими сверстниками, чтобы словарный запас увеличивался, передает «МедикФорум».

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