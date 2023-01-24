За океаном совсем другие правила.
Ответ может удивить.
Беду можно предотвратить.
Малыш воспримет это как увлекательную игру.
К такому выводу пришли ученые.
Исправить это уже невозможно.
Есть несколько уловок.
Эти советы помогут наладить отношения.
Родители могут вмешаться.
Воспитание ребенка строится на общении и совместных занятиях.
Сегодня учителям непросто бывает в общении с учениками и их родителями.
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