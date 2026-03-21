Вкуснее горячих бутербродов: Готовлю сытные круассаны за 15 минут за завтрак

Опубликовано: 21 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного завтрака или перекуса.

Приготовление вкусного завтрака - не всегда сложно и долго, можно справиться всего за 15 минут, при этом подать к столу ароматную выпечку.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, как можно приготовить вкусные круассаны с сытной начинкой, идеальны для завтрака или перекуса.

Для приготовления круассанов требуется:

  • 2 упаковки слоёного теста;
  • 4 ст. л. кетчупа;
  • 500 г ветчины;
  • 400 г твёрдого сыра;
  • 2 яйца.

Процесс приготовления сытных круассанов по шагам

  1. Слоёное тесто необходимо разморозить. Если планируете готовить круассаны утром, просто достаньте с вечера упаковку из морозильной камеры.
  2. Каждый пласт теста раскатываем и нарезаем на длинные треугольники, от их размера будет зависеть размер готовых круассанов.
  3. Смазываем каждый треугольник кетчупом, но не слишком густо, иначе начинка при запекании вытечет на лист.
  4. Сыр и ветчину нарезаем средними ломтиками.
  5. На каждом треугольнике поверх слоя кетчупа располагаем слой начинки.
  6. Скручиваем треугольники, начиная с широкой части, а затем каждую заготовку слегка сгибаем, должно получиться подобие месяца.
  7. Яйцо взбиваем вилкой.
  8. Заготовки выкладываем на противень, который застелили пекарской бумагой.
  9. Каждый круассан смазываем взбитым яйцом.
  10. Готовить в духовке круассаны будем 15 минут при 200 градусах, духовой шкаф разогреем заранее.

Вкусные круассаны подаём к столу с кофе или чаем. Идеальный вариант вкусного завтрака или сытного перекуса для всей семьи. Приятного аппетита!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как готовить вкусные пирожки по простому рецепту.

Автор:
Марина Котова
