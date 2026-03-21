Вкуснее горячих бутербродов: Готовлю сытные круассаны за 15 минут за завтрак

Приготовление вкусного завтрака - не всегда сложно и долго, можно справиться всего за 15 минут, при этом подать к столу ароматную выпечку.
На канале "Простые рецепты" рассказывают, как можно приготовить вкусные круассаны с сытной начинкой, идеальны для завтрака или перекуса.
Для приготовления круассанов требуется:
- 2 упаковки слоёного теста;
- 4 ст. л. кетчупа;
- 500 г ветчины;
- 400 г твёрдого сыра;
- 2 яйца.
Процесс приготовления сытных круассанов по шагам
- Слоёное тесто необходимо разморозить. Если планируете готовить круассаны утром, просто достаньте с вечера упаковку из морозильной камеры.
- Каждый пласт теста раскатываем и нарезаем на длинные треугольники, от их размера будет зависеть размер готовых круассанов.
- Смазываем каждый треугольник кетчупом, но не слишком густо, иначе начинка при запекании вытечет на лист.
- Сыр и ветчину нарезаем средними ломтиками.
- На каждом треугольнике поверх слоя кетчупа располагаем слой начинки.
- Скручиваем треугольники, начиная с широкой части, а затем каждую заготовку слегка сгибаем, должно получиться подобие месяца.
- Яйцо взбиваем вилкой.
- Заготовки выкладываем на противень, который застелили пекарской бумагой.
- Каждый круассан смазываем взбитым яйцом.
- Готовить в духовке круассаны будем 15 минут при 200 градусах, духовой шкаф разогреем заранее.
Вкусные круассаны подаём к столу с кофе или чаем. Идеальный вариант вкусного завтрака или сытного перекуса для всей семьи. Приятного аппетита!
