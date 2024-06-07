Розовое озеро и таинственная пещера: что нужно обязательно посмотреть в Крыму

Вам сначала и не поверят, что снимки сделаны в России.

В Крыму помимо пляжного отдыха есть и другой, так сказать, натуралистический. На полуострове огромное множество невероятно изумительных природных мест, красота которых просто поражает воображение. Не каждый поверит, что фотографии сделаны в России. Вас могут обвинить во лжи, но вы то точно будет знать, где именно сделали селфи на зависть всем.

Мангуп-Кале

Это настоящая находка для тех, кто любит все древнее и таинственное. Город-крепость стоит на вершине горы в Бахчисарайском районе. Туда можно подняться с гидом, а можно и на джипе. Руины, некрополь, средневековые стены — все это вы увидите на своем пути. Возьмите побольше воды и наденьте удобную обувь, чтобы потом не мучиться.

«И сверху и снизу открывается шикарный вид! До вершины можно подняться как пешком, так и на подготовленных уазах. В жару может быть тяжело, так как тени по пути нет». «Замечательный крымский "пещерный город" никого не оставит равнодушным. Неподготовленным ходокам лучше воспользоваться джипом для подъема на гору. Стоянка УАЗиков непосредственно у подножия горы, вокруг озера. Цена 2500-3000 рублей».

Источник фото: Legion-Media

Большой каньон Крыма

Обязательно посетите Большой каньон в Крыму. Вы будете в восторге от скал, утесов. Фотографии на высоте вы сделаете просто потрясающие. В конце туристического маршрута вы наткнетесь на Ванну молодости. Это выемка из камня глубиной около пяти метров, которую подпитывает водопад. Считается, что того, кто рискнет там искупаться, ждет вечная молодость и здоровье.

«Парковки нет, машины ставят вдоль дороги, на входе есть чай, сувениры, пирожки. Сама прогулка по каньону заняла около трех часов. Итоговой точкой стало купание в ванне молодости, где очень освежающая холодная вода».

Источник фото: Legion-Media

Белая скала (Ак-кая)

Это безумно красивая отвесная скала, высота которой составляет 300 метров. Туда можно подняться и увидеть непревзойденные виды. Рядом располагается конеферма. Совершить прогулку на лошади могут и взрослые, и дети. По вечерам можно застать перегон табунов лошадей. Отбоя от туристов в этом месте в сезон нет.

«Она меловая, известняковая. Строго вертикальную форму получила со временем, путем естественного выветривания. Перепад между равниной и самой скалой около ста метров. Цветущие растения красивы и ароматны, особенно, к вечеру. Нам очень понравилось здесь. Мы обязательно еще приедем сюда, даже попробуем с ночевкой. Уж очень хочется увидеть и закат, и рассвет с этой скалы».

Источник фото: Legion-Media

Также обязательны к посещению Байдарские вороты, что недалеко от Ялты, розовое соленое озеро Сасык-Сиваш и Долина приведений. Вам точно не хватит 2-3 дней, чтобы все объездить. В этом крае достойных достопримечательностей огромное количество.

Читайте также:

Пляжный отдых в Минске: Заславское, Дрозды и другие водохранилища — мой гид по мини-курортам

Скрытые жемчужины России: Дивногорье, утес Степана Разина и Хакасия — три курорта для летнего отдыха

Не хуже, чем во Франции: где увидеть цветущие поля в России

Анапа, Сочи или Крым: где море лучше и чище

Источник фото: Legion-Media