Городовой / Город / Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Новогодняя сказка за 9,6 млн: во что превратят Кингисепп Город
Большой разговор накануне Нового года: Путин в Петербурге проведет предновогодний саммит СНГ Город
Не яхта, а скамья подсудимых: бизнесмен ответит за аварию у Яхтенного моста Город
«Секретный ингредиент» от шеф-повара: как приготовить идеальный клюквенный соус к мясу Общество
Задержка по плану: в Петербурге официально сдвигают сроки строительства метро Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду

Опубликовано: 12 ноября 2025 15:44
Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду
Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду
Городовой ру

Жителя Санкт-Петербурга привлекли к суду по обвинению в оформлении крупного кредита на имя своей знакомой без её ведома.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, как считают следователи, воспользовался доверием знакомой и оформил на нее кредит, пока она готовила ему ужин.

Сумма займа составила 300 тысяч рублей, впоследствии все эти средства были переведены на карту самого обвиняемого, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Женщина узнала о задолженности лишь после того, как получила извещение от банка.

Происшествие зафиксировано 27 июля 2025 года. Приехав в гости к знакомой, мужчина воспользовался моментом, когда хозяйка находилась на кухне, и получил доступ к ее мобильному телефону. Далее он оформил кредит на ее имя, а чтобы скрыть содеянное, удалил все уведомления о займе с устройства женщины.

Сразу после поступления денег фигурант перечислил их на свой банковский счет. Полученные средства, по версии следствия, были направлены на погашение накопившихся у мужчины долговых обязательств.

Когда женщина узнала о кредите, она была крайне удивлена и обратилась в полицию. Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 159 УК РФ, по которой мужчине вменяется мошенничество с крупным ущербом.

В ближайшее время 35-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед Петроградским районным судом.

Ранее сообщалось о другом случае мошенничества: в Красносельском районе Петербурга суд уже вынес приговор молодому человеку, признанному виновным в обмане пенсионерки на 300 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью