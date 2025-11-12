Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, как считают следователи, воспользовался доверием знакомой и оформил на нее кредит, пока она готовила ему ужин.
Сумма займа составила 300 тысяч рублей, впоследствии все эти средства были переведены на карту самого обвиняемого, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Женщина узнала о задолженности лишь после того, как получила извещение от банка.
Происшествие зафиксировано 27 июля 2025 года. Приехав в гости к знакомой, мужчина воспользовался моментом, когда хозяйка находилась на кухне, и получил доступ к ее мобильному телефону. Далее он оформил кредит на ее имя, а чтобы скрыть содеянное, удалил все уведомления о займе с устройства женщины.
Сразу после поступления денег фигурант перечислил их на свой банковский счет. Полученные средства, по версии следствия, были направлены на погашение накопившихся у мужчины долговых обязательств.
Когда женщина узнала о кредите, она была крайне удивлена и обратилась в полицию. Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 159 УК РФ, по которой мужчине вменяется мошенничество с крупным ущербом.
В ближайшее время 35-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед Петроградским районным судом.
Ранее сообщалось о другом случае мошенничества: в Красносельском районе Петербурга суд уже вынес приговор молодому человеку, признанному виновным в обмане пенсионерки на 300 тысяч рублей.