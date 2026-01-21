Внезапный наплыв простуд: почему после праздников россияне начали болеть чаще

В России зафиксирован значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — после праздников уровень повысился примерно в полтора раза.
По информации пресс-службы Роспотребнадзора, специалисты связывают это с возвращением граждан к работе и занятиям в образовательных учреждениях.
В третью неделю января число случаев гриппа достигло примерно 15,2 тысячи, что соответствует прошлому периоду. В этом сезоне среди выявленных вирусов лидирует подтип A (H3N2).
По сведениям Роспотребнадзора, первые дни января 2026 года отмечены также умеренным приростом подтверждённых случаев коронавирусной инфекции — их количество превысило 5,4 тысячи.
В образовательных учреждениях для предупреждения заражения продолжается проведение утренних фильтров для учащихся и сотрудников.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать несколько мер профилактики: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности и предметы, ограничить контакты с теми, кто проявляет признаки заболевания.
При появлении любых симптомов Роспотребнадзор акцентирует: самое важное не заниматься самодиагностикой, а своевременно обращаться к врачу.
Ранее сообщалось о снижении числа заболевших гриппом и респираторными вирусными инфекциями в Ленинградской области почти на 60 процентов за неделю.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».