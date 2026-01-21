Городовой / Город / Внезапный наплыв простуд: почему после праздников россияне начали болеть чаще
Внезапный наплыв простуд: почему после праздников россияне начали болеть чаще

Опубликовано: 21 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Victor Lisitsyn

В России зафиксирован значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — после праздников уровень повысился примерно в полтора раза.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, специалисты связывают это с возвращением граждан к работе и занятиям в образовательных учреждениях.

В третью неделю января число случаев гриппа достигло примерно 15,2 тысячи, что соответствует прошлому периоду. В этом сезоне среди выявленных вирусов лидирует подтип A (H3N2).

По сведениям Роспотребнадзора, первые дни января 2026 года отмечены также умеренным приростом подтверждённых случаев коронавирусной инфекции — их количество превысило 5,4 тысячи.

В образовательных учреждениях для предупреждения заражения продолжается проведение утренних фильтров для учащихся и сотрудников.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать несколько мер профилактики: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности и предметы, ограничить контакты с теми, кто проявляет признаки заболевания.

При появлении любых симптомов Роспотребнадзор акцентирует: самое важное не заниматься самодиагностикой, а своевременно обращаться к врачу.

Ранее сообщалось о снижении числа заболевших гриппом и респираторными вирусными инфекциями в Ленинградской области почти на 60 процентов за неделю.

Автор:
Юлия Аликова
Город
