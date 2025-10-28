«Вокзал для двоих» вернулся на место встречи: показ в подлинных интерьерах Витебского вокзала

В Санкт-Петербурге прошёл специальный показ фильма «Вокзал для двоих» режиссёра Эльдара Рязанова, сообщает компания Дом.ру.
Картину продемонстрировали в ресторане, расположенном на территории Витебского вокзала. Более четырёх десятилетий назад именно здесь проходили съёмки ключевых сцен знаменитой ленты.
Билеты были распроданы до начала сеанса. Организаторы события выбрали формат полного погружения в атмосферу фильма, создав тематическое оформление в стиле 1980-х годов. Гостям был предложен фуршет, а также показаны редкие кадры со съёмочной площадки.
Перед началом демонстрации киновед Алексей Дунаевский рассказал об истории создания фильма и его месте в культурном наследии страны. Организаторы отметили:
«Мы стремились не просто показать фильм, а вернуть зрителей в ту самую атмосферу, где рождалась эта история, история встречи и любви двух людей. Аншлаг и живая реакция аудитории подтвердили, что классика советского кино, поданная в современном формате, находит отклик у людей всех возрастов».
Для гостей постарались воссоздать колорит времени выхода картины, чтобы у каждого было ощущение возвращения в прошлое.