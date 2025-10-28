Думали, все за деньги: бесплатные музеи Петербурга, которые стоит увидеть

Список мест в Петербурге, которые заставят поверить в чудо.

Санкт-Петербург — город, где искусство и культура доступны на каждом шагу, и даже с ограниченным бюджетом здесь можно найти удивительные места.

Есть масса музеев, галерей и других локаций, которые позволят туристам погрузиться в атмосферу города, не тратя лишних средств.

Подземное царство и каменные сокровища

Музей почвоведения. На Васильевском острове, в помпезных интерьерах особняка (Биржевой проезд, 6), гостей ждет «подземное царство» с неожиданными экспонатами. Каждый последний вторник месяца вход бесплатный.

Помимо памятника дождевому червю и древних ископаемых, здесь есть экспозиция «Дом хомяка», а сама атмосфера особняка наполнит визит эстетическим удовольствием.

Геологоразведочный музей. На последнем этаже геологического института (Средний проспект В.О., 74) вход всегда свободный. Здесь представлена внушительная коллекция из 80 тысяч образцов: от нефти и угля до метеоритов и кристаллов.

Можно сфотографироваться рядом с динозавром в полный рост и посвятить не менее полутора часов изучению этого минерального разнообразия.

Горный музей. В здании Горного института (наб. Лейтенанта Шмидта, 45) расположена уникальная коллекция минералов, горных пород и полезных ископаемых, открывающая мир геологии.

Дух легенд и свет фонарей

Клуб-музей «Котельная Камчатка». Уникальный клуб-музей на улице Блохина, 15 (во дворе) — это не только место, где работали такие легенды, как Виктор Цой и Александр Башлачев, но и площадка для молодых музыкантов.

Здесь можно увидеть личные документы и вещи культовых фигур, соединяя прошлое и настоящее.

Музей фонарей. На улице Одесской, 1 находится единственный в своем роде музей под открытым небом. С 1996 года здесь установлены старинные фонари, а с 1998 года — изваяние фонарщика.

Это место связано с историей первого электрического фонаря мастера Лодыгина.

Фотография, современное искусство и память блокады

Росфото: Последняя среда месяца — день бесплатного посещения этой уникальной площадки на Большой Морской, 35. Более 26 тысяч экспонатов — от фотографий Ленинграда 1940-х до эволюции пейзажной съемки — представлены в стенах исторической архитектуры.

Частные галереи: По всему городу расположены частные галереи, такие как Didi Gallery, Myth, Abramova Gallery. Они открывают двери в мир современного искусства, где можно увидеть работы начинающих художников и даже приобрести понравившиеся. Вход в большинстве случаев бесплатный.

Музей обороны и блокады Ленинграда: В Соляном переулке, 9 находится музей, посвященный героической обороне города. Экспозиция включает фотографии, документы, личные вещи жителей блокадного Ленинграда, а также макеты и интерактивные экспонаты, позволяющие прикоснуться к истории.

Эти места помогут открыть Санкт-Петербург с новой, неожиданной стороны, погрузиться в его научное и культурное наследие, прочувствовать дух истории и насладиться современным искусством, не затрачивая при этом значительных средств.