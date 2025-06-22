Вонь, драки и похабные поручики: что на самом деле творилось на дворянских балах

А за пристрастие Елизаветы Петровны сегодня можно было бы попасть под статью.

Бал в воображении — это что-то между сказкой про Золушку и экранизацией Толстого: дамы в кринолинах, галантные кавалеры, нежные веера и полонез, который замедляет время.

Но если вы мечтали попасть на настоящий бал XVIII–XIX века — лучше передумайте. Потому что в реальности балы были скорее марафоном, чем романтической идиллией. Пахли плохо, танцевали до обморока, а за отказ выйти в свет могли вызвать на дуэль. Без шуток.

Ассамблеи Петра I: больше алкоголя, меньше женщин

Первая версия бала в России — петровская ассамблея. Это был микс попойки и обязательного веселья под надзором Ягужинского.

Женщины внушали боярам такой суеверный ужас, что первые ассамблеи старались проводить без них. А если всё же приглашали — предпочитали плеваться на пол, чем вести с дамой беседу. Танцы были обязательны: отказ — прямое неуважение к царю.

Маскарады Елизаветы: вонь и переодевания

Елизавета Петровна любила балы-маскарады. Сама появлялась в мужской одежде, а мужчины переодевались в дам.

Камзолы, шпаги, кюлоты, перья, парики. Всё это не стиралось неделями, зато обильно поливалось парфюмом на основе жира и воска.

Пахло так, что сегодня рыбный рынок в жаркий день благоухает лучше. Добавьте к этому нередкие сцены разврата за шторами и полы, натёртые мастикой, на которых скользили все, кто не падал от духоты или вина.

XIX век: чуть чище, но с пробками и трупами

В золотой век балов стало чище, но не легче. Гигиену улучшили, ввели лайфхаки вроде сменных подкладок от пота. Офицеры натирали сапоги вонючей юфтью, дамы обрабатывали платья накрахмаленными духами.

И всё это — в зале, где одновременно находились сотни людей. Гостей доставляли кареты, которые застревали в пробках.

Люди падали в обморок, теряли сознание от корсетов и жары. Иногда — умирали после бала от воспаления лёгких. А туалеты? В XVIII веке их просто не было. Справляли нужду где получится — за портьерами, например.

Танцы не для слабонервных

Мазурка — это не танец, это стресс-тест для позвоночника. Каблуки били друг о друга, дамы взлетали в воздух, кавалеры их ловили, скользя по полу.

После пары заходов ты не Пьер Безухов, а измождённый бегун марафона. И главное — бал длился до 4 утра. Отказался прийти — оскорбил дворянина. Если это был император — могло кончиться смертельно, отмечает Life.

Балы были не только кульминацией светской жизни, но и настоящим испытанием. Пропотеть сквозь корсет, не потерять сознание от жары и алкоголя, остаться живым после мазурки — вот настоящая программа вечера.