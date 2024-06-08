Восемь стран, в которых турист будет в безопасности: можно даже путешествовать одному

Иногда путешествие в другую страну может оставить весьма негативное впечатление. И дело далеко не в плохом отеле или не особо живописных пейзажах. Главная причина — это низкий уровень безопасности. Чтобы не стать жертвой преступников, лучше выбирать туристическое направление ответственно. Вот восемь стран, которые считаются самыми безопасными для туриста.

Какие страны могут похвастаться высоким уровнем безопасности

Прежде всего стоит отметить Японию. Она считается одной из самых безопасных стран в мире. Здесь очень низкий уровень преступности, так что тут вполне безопасно даже в темное время суток.

Далее стоит отметить Швейцарию. Эту европейскую страну очень любят туристы за ее стабильность, низкий уровень преступности, развитую инфраструктуру и красивые пейзажи.

Еще очень комфортно иностранцы ощущают себя в Канаде. Здесь очень высокий уровень жизни и слаженная работа правоохранительных служб. Бонусом тут неплохо обстоят дело с экологией.

Новая Зеландия — это еще одна страна, в которой турист может неспешно бродить по переулкам, не опасаясь за свою безопасность и сохранность личных вещей. То же самое можно сказать об Австралии — здесь очень высокий уровень жизни, а преступления случаются крайне редко.

Наконец, нельзя не отметить Исландию с ее пейзажами и Финляндию, которая может похвастаться стабильной политической обстановкой, высоким уровнем социальной защищенности и безопасностью.

А среди азиатских стран самой безопасной считается Сингапур.

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В каких странах отдыхать небезопасно

При оценке таких стран эксперты рассматривают следующие факторы: военные конфликты, гуманитарные и природные катастрофы, риски для здоровья, а также психическое здоровье местных жителей.

С учетом всех этих критериев в пятерку самых опасных государств вошли Южный Судан, Афганистан, Сирия, Ливия и Сомали.

Что касается уровня преступности, то самый высокий наблюдается в таких странах, как Венесуэла, ЮАР, Гондурас, Гайана и Ямайка.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Поскольку часто туристы выбирают морские курорты, то большую опасность представляют и цунами. Чаще всего они встречаются на Гавайях и Филиппинских островах. Еще опасными считаются Тонга, Соломоновы острова, Гайана, Папуа-Новая Гвинея, Гватемала, Бруней, Бангладеш и Фиджи.

Помимо них в зоне риска находятся Центральная Америка, Западная и Центральная Африка и Юго-Восточная Азия.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru