Восьмивагонная «молния»: первый поезд ВСМ показали на форуме в Петербурге

На первом Международном транспортно-логистическом форуме в Петербурге представили модель первого электропоезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва. Состав будет включать восемь вагонов.
Электропоезд сможет объединяться в сцепки по два состава и предложит четыре класса обслуживания.
Электропоезд сможет объединяться в сцепки по два состава и предложит четыре класса обслуживания. Его максимальная скорость достигнет 400 км/ч, а рабочая — 360 км/ч.
Проект ВСМ, порученный президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», реализуется как первая высокоскоростная железная дорога в России.
Магистраль длиной около 700 км пройдет через шесть регионов страны.
Ранеесообщалось, что один поезд вместит до 460 пассажиров.