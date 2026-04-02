Восьмивагонная «молния»: первый поезд ВСМ показали на форуме в Петербурге
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Восьмивагонная «молния»: первый поезд ВСМ показали на форуме в Петербурге

Опубликовано: 2 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
На первом Международном транспортно-логистическом форуме в Петербурге представили модель первого электропоезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва. Состав будет включать восемь вагонов.

Форум проходит 1 апреля в городе на Неве, где и продемонстрировали макет поезда для ВСМ Москва — Петербург, сообщает Neva.Today.

Электропоезд сможет объединяться в сцепки по два состава и предложит четыре класса обслуживания. Его максимальная скорость достигнет 400 км/ч, а рабочая — 360 км/ч.

Проект ВСМ, порученный президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», реализуется как первая высокоскоростная железная дорога в России.

Магистраль длиной около 700 км пройдет через шесть регионов страны.

Ранеесообщалось, что один поезд вместит до 460 пассажиров.

Автор:
Юлия Аликова
