Вот что немцы называют «пирогом русской доярки»: души в нем не чают

Немцы обожают давать странные названия национальным блюдам. На ужин они подают «крик кошки», а к праздникам готовят «фальшивого зайца». Хотя больше всего вопросов вызывает один из самых знаменитых десертов, который окрестили «пирогом русской доярки».

Практически во всех странах нежный бисквит на основе сгущенного молока называют «молочной девочкой». В немецком языке нашлось лишь одно подходящее слово — «Milchmädchenkuchen». Оно и обозначает женщину, работающую на ферме с коровами.

Далее появилась приставка в виде «Russisches», скорее всего, из-за сгущенки, которая лишь в России пользуется бешеной популярностью. И немцы просто без ума от выпечки с добавлением этого секретного ингредиента, говорится на Дзен-канале «Одна в чужом городе».

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