Вот что никогда нельзя брать прямо из рук кассира: пожалеете сто процентов

Опубликовано: 2 ноября 2025 14:30
касса
Вот что никогда нельзя брать прямо из рук кассира: пожалеете сто процентов
Фото: Городовой.ру

Если кто-то будет возмущаться - не ведитесь.

В супермаркете все спешат: очередь дышит в затылок, касса пищит, продукты летят по ленте. И именно в этот момент большинство людей совершают ошибку, о которой потом жалеют.

Речь о привычке вырывать у кассира из рук карту, сдачу, чек или товар. На первый взгляд — мелочь. На деле — то, что точно лучше не делать.

Кассир за смену обслуживает сотни человек. Чужие эмоции, раздражение, усталость, недовольство — всё это проходит через него. К концу дня руки дрожат, настроение падает, а поток покупателей не прекращается. И если в этот момент вы «перехватываете» предмет из его рук, вы буквально вступаете в прямой, плотный контакт: один предмет, две руки, один обмен.

И это — самый быстрый способ схватить чужой негатив. Вы это не видите, но чувствуете потом: приходит тяжесть, раздражение, будто день пошёл наперекосяк. Называйте как угодно — энергетика, влияние, просто плохое настроение — результат один.

Гораздо безопаснее подождать секунду: пусть кассир положит сдачу на прилавок, чек — в лоток, карту — в выдачу. Вы заберёте всё спокойно, без лишнего контакта и без чужого хлама — эмоционального или иного — который вам точно не нужен.

Не верите? Попробуйте один раз — и сами заметите разницу.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
