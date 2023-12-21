Вот как готовят бигус с квашеной капустой в ресторанах: гости заказывают по две порции

В интернете можно найти десятки рецептов бигуса с квашеной капустой. Однако наиболее вкусным это блюдо получается с добавлением копченостей, считает шеф-повар Андрей Сулима. В беседе с порталом «Городовой» кулинарный гуру рассказал, как приготовить такое угощение.

Понадобятся следующие продукты:

квашеная капуста — 1 кг,

репчатый лук — 2–3 шт.,

чеснок — 5–7 зубчиков,

копченые колбаски или сосиски — 200–300 г,

копченые свинины ребра — 200–-300 г,

тмин — 0,5 ч. л.,

растительное масло — 5–6 ст. л.

Обжариваем измельченный репчатый лук с чесноком на растительном масле до светло-коричневого цвета. Капусту томим в рассоле. При его отсутствии используем воду или овощной бульон.

«На килограмм капусты понадобится 700 граммов или литр жидкости. Нужно смотреть по сочности овоща. Далее добавляем в капусту жареный лук, тмин и ребра. Томим до мягкости под крышкой, периодически помешивая, примерно минут 40–60. Еще можно ввести в блюдо помидоры, которые следует нарезать и обжарить, или томатную пасту. Ее нужно пассеровать с луком. Когда капуста станет мягкой, нарезать сосиски, добавить их и томить еще минут 10–15. Подавать, оформив зеленью», — рекомендовал шеф-повар.

Источник фото: Любовь Сазонова / YouTube