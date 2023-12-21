Вот как готовят бигус с квашеной капустой в ресторанах: гости заказывают по две порции

В интернете можно найти десятки рецептов бигуса с квашеной капустой. Однако наиболее вкусным это блюдо получается с добавлением копченостей, считает шеф-повар Андрей Сулима. В беседе с порталом «Городовой» кулинарный гуру рассказал, как приготовить такое угощение.
Понадобятся следующие продукты:
- квашеная капуста — 1 кг,
- репчатый лук — 2–3 шт.,
- чеснок — 5–7 зубчиков,
- копченые колбаски или сосиски — 200–300 г,
- копченые свинины ребра — 200–-300 г,
- тмин — 0,5 ч. л.,
- растительное масло — 5–6 ст. л.
Обжариваем измельченный репчатый лук с чесноком на растительном масле до светло-коричневого цвета. Капусту томим в рассоле. При его отсутствии используем воду или овощной бульон.
«На килограмм капусты понадобится 700 граммов или литр жидкости. Нужно смотреть по сочности овоща.
Далее добавляем в капусту жареный лук, тмин и ребра. Томим до мягкости под крышкой, периодически помешивая, примерно минут 40–60. Еще можно ввести в блюдо помидоры, которые следует нарезать и обжарить, или томатную пасту. Ее нужно пассеровать с луком.
Когда капуста станет мягкой, нарезать сосиски, добавить их и томить еще минут 10–15. Подавать, оформив зеленью», — рекомендовал шеф-повар.
Источник фото: Любовь Сазонова / YouTube