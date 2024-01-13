Китайцы маринуют стейки вовсе не в уксусе: мясо выходит невероятно сочным

Такой нежной свинины вы еще не пробовали

В России об этом методе не знают.

В каждой стране у хозяек есть свои кулинарные хитрости. Например, в Китае знают, как приготовить мясо так, чтобы оно получилось сочным.

Во-первых, практически во все мясные блюда китайцы добавляют кукурузный крахмал. Они обваливают в нем кусочки мяса, благодаря чему сок запечатывается внутри. Этот метод также работает с рыбой и птицей.

А чтобы мясо получилось еще нежнее, китайцы его маринуют. Для этого используют вовсе не уксус, а яичный белок. Он обволакивает кусочки, сохраняя сочность. Достаточно подержать свинину или говядину в белке 15 минут, чтобы стейк приобрел шелковистую текстуру, отмечает автор Дзен-канала «Куклы и кухня Марины Еремеевой».

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