Вот в чём секрет сочных и вкусных пирожков с капустой: этот рецепт передают из рук в руки

Пирожки как у бабушки.

Этот рецепт — один из самых удачных вариантов домашних пирожков с капустой. Тесто готовится без дрожжей на кефире, получается мягким и нежным, а начинка — сочной и ароматной. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Наталья Горбачёва. Разумная кулинария".

Ингредиенты

Для начинки:

капуста — 500 г, сливочное масло — 20 г, соль — 1 ч. л., яйца — 3-4 шт.

Для теста:

кефир — 120 г, вода — 50 мл, растительное масло — 30 г, яйцо — 1 шт., соль — 1/3 ч. л., сахар — 1 ч. л., сода — 1/3 ч. л., сливочное масло — 20 г, мука — 300-350 г

Приготовление

Сначала готовлю начинку: тонко шинкую капусту, выкладываю на сковороду, солю и прогреваю на слабом огне, периодически помешивая. Готовлю до мягкости и испарения жидкости, затем добавляю сливочное масло.

Отдельно отвариваю яйца, нарезаю их мелким кубиком и добавляю к капусте, всё хорошо перемешиваю. Начинка готова.

Для теста соединяю кефир, воду, яйцо, растительное и сливочное масло, соль, сахар и соду. Постепенно добавляю муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Даю ему отдохнуть около 20 минут.

Делю тесто на части, раскатываю кружочки, выкладываю начинку и формирую пирожки. Перекладываю их на противень и смазываю яйцом. Выпекаю при 180°C до румяной корочки.

Примерное время приготовления: 50 минут

