Война-войной, а туалет по расписанию: как в армии справляли нужду — от средних веков до наших дней

Война — дело громкое, но бытовые мелочи там всегда рядом. Средневековые армии двигались тысячами, ели, пили, ночевали в поле — и всё равно оставались людьми. Даже в походе природу обмануть нельзя, и вопрос, как справить нужду, стоял ничуть не реже, чем вопрос о тактике боя.
В средние века решение было максимально простое: солдат выходил из строя, отходил по направлению движения войска, выбирал кусты или овражек и возвращался.
Если армия была дисциплинированной — как, например, спартанцы или войско Чингисхана, — требовалось разрешение командира и даже сопровождение, чтобы убедиться: боец не сбежал.
Когда лагерь разбивали надолго, подход менялся. В русских и советских войсках делали рвы, настилали жерди, ставили козлы для сидений. Иногда строили полноценные деревянные домики — собственно, так и появилось название «отхожее место»: к нему надо было именно отходить.
В походах же чаще закапывали всё лопатой — так делали и древние евреи, и легионеры Цезаря, и викинги.
С боем всё сложнее. В схватке времени нет: завязки доспехов не снимешь, а стрела или пуля ждать не будут. Иногда солдаты просто шли в атаку как есть — и никто за это не осуждал.
При Азенкуре в 1415-м, например, многие английские лучники сражались без портков.
Сегодня ситуация цивилизованнее, но принцип тот же: на марше армия делает коллективные санитарные остановки, а в полевых лагерях устанавливают мобильные туалеты.
В зоне боевых действий всё зависит от условий: есть время — роют рвы и ставят биокабины, нет времени — действует старая, проверенная веками солдатская импровизация.