Городовой / Общество / Война-войной, а туалет по расписанию: как в армии справляли нужду — от средних веков до наших дней
Война-войной, а туалет по расписанию: как в армии справляли нужду — от средних веков до наших дней

Опубликовано: 31 августа 2025 20:01
солдат и туалет
Война-войной, а туалет по расписанию: как в армии справляли нужду — от средних веков до наших дней
Фото: Городовой.ру

Тема щекотливая, но это естественно, а значит не безобразно.

Война — дело громкое, но бытовые мелочи там всегда рядом. Средневековые армии двигались тысячами, ели, пили, ночевали в поле — и всё равно оставались людьми. Даже в походе природу обмануть нельзя, и вопрос, как справить нужду, стоял ничуть не реже, чем вопрос о тактике боя.

В средние века решение было максимально простое: солдат выходил из строя, отходил по направлению движения войска, выбирал кусты или овражек и возвращался.

Если армия была дисциплинированной — как, например, спартанцы или войско Чингисхана, — требовалось разрешение командира и даже сопровождение, чтобы убедиться: боец не сбежал.

Когда лагерь разбивали надолго, подход менялся. В русских и советских войсках делали рвы, настилали жерди, ставили козлы для сидений. Иногда строили полноценные деревянные домики — собственно, так и появилось название «отхожее место»: к нему надо было именно отходить.

В походах же чаще закапывали всё лопатой — так делали и древние евреи, и легионеры Цезаря, и викинги.

С боем всё сложнее. В схватке времени нет: завязки доспехов не снимешь, а стрела или пуля ждать не будут. Иногда солдаты просто шли в атаку как есть — и никто за это не осуждал.

При Азенкуре в 1415-м, например, многие английские лучники сражались без портков.

Сегодня ситуация цивилизованнее, но принцип тот же: на марше армия делает коллективные санитарные остановки, а в полевых лагерях устанавливают мобильные туалеты.

В зоне боевых действий всё зависит от условий: есть время — роют рвы и ставят биокабины, нет времени — действует старая, проверенная веками солдатская импровизация.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
