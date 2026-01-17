Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться

Анастасия Пантус, специалист по профилактической медицине, рассказала, как обеспечить себе полноценный отдых даже при напряжённом графике. Она считает, что именно качественный сон является основой восстановления организма. От того, насколько хорошо человек спит, зависит его самочувствие на следующий день.
Эксперт объяснила, что за час до отхода ко сну следует отложить телефон в сторону и прекратить пользоваться электронными устройствами. По её словам, это важно для того, чтобы нервная система успокоилась, иначе мозг продолжит анализировать полученную за день информацию. Пантус убеждена: "Чем плавнее вы замедляетесь вечером, тем легче вам заснуть и тем глубже будет восстановление".
Отдельное внимание она советует уделять утреннему пробуждению. По мнению врача, день лучше начинать с техник, направленных на активизацию лимфатической системы, а также с дыхательных упражнений — эти методы позволяют организму постепенно войти в рабочий ритм. Пантус отмечает:
"Уже спустя минуту появляется ясность в голове, лёгкое внутреннее тепло и ощущение, что организм проснулся полностью. Эта техника идеально подходит для начала дня: она тонизирует, улучшает кровоток и помогает настроиться на активный, продуктивный ритм без стресса для тела".
Совет врача можно применять для улучшения общего состояния при любом объёме дел. Следуя простым рекомендациям, можно добиться ощущения, сравнимого с эффектом от оздоровительного отдыха.
