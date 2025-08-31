Городовой / Общество / Все свое ношу с собой: почему в «Пятерочках» пропали камеры хранения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Все свое ношу с собой: почему в «Пятерочках» пропали камеры хранения

Опубликовано: 31 августа 2025 19:31
человек с покупками
Все свое ношу с собой: почему в «Пятерочках» пропали камеры хранения
Фото: Городовой.ру

Приходится таскать сумки по залу, а после изворачиваться на кассе.

Ещё каких-то десять лет назад сетевые супермаркеты встречали посетителей рядами металлических ящиков для сумок. Покупателям настойчиво рекомендовали оставлять свои вещи внутри и брать с собой только кошелёк.

Казалось, это простой способ сократить количество краж, но сегодня ящики почти полностью исчезли — и причина в этом далеко не в том, что люди вдруг перестали воровать.

Автор одного Дзен-канала пообщался с руководителями «Пятёрочки» и выяснил, что отказ от ящиков — это не мода и не случайность, а осознанная стратегия сетей. Во-первых, они стали источником постоянных конфликтов.

Кто-то не хотел оставлять сумку, охрана настаивала. Кто-то отказывался показывать содержимое пакета на выходе, если ящик не использовал. Были и пропажи вещей, и потерянные ключи. Ссоры происходили буквально на входе в магазин, отпугивая покупателей и создавая ненужное напряжение.

Во-вторых, сами ящики оказались дорогостоящими в обслуживании. Замки ломались, ключи терялись, поверхности быстро приходили в негодность. Для одной торговой точки это ещё можно пережить, но для крупной сети обслуживание тысяч ячеек превращалось в постоянный финансовый и организационный кошмар.

Наконец, торговля сделала ставку на дружелюбие и лояльность. Исследования показали, что покупатели ценят комфорт и открытость больше, чем лишний контроль. С внедрением касс самообслуживания акцент сместился на доверие: клиентам стали говорить не «покупатели», а «гости».

Количество краж от этого не уменьшилось, но и не выросло. А вот выручка — выросла: оказалось, что комфортная атмосфера делает людей более щедрыми.

По сути, отказ от ящиков — это эволюция отечественной розницы. Контроль и шмоны сменились доверием и лояльностью. Воришки никуда не делись, но торговля решила: лучше потерять пару шоколадок, чем клиента.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще