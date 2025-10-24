«Встретишься лишь через полвека»: что рассказала похитительница мальчика из Пулково об отце ребенка

Анастасия Вальская до похищения уже почти месяц не видела своего маленького сына. По её словам, отец ребёнка полностью прекратил их встречи, угрожал ей, а также позволял себе оскорбления и размещал её фотографии на различных сайтах. В разговоре с журналистами она отметила:
— Человек ограничил меня на месяц общения с ребёнком абсолютно полностью. Постоянно манипулировал, говорил, что я увижу его через 50 лет. Оскорблял постоянно и создавал сайты с моими фотографиями,
— рассказала женщина.
Мать мальчика также утверждает, что мужчина оставил её, когда она ждала ребёнка и была на пятом месяце беременности. А после рождения сама воспитывала сына.
По словам Анастасии, отец ребёнка не участвовал в воспитании и вскоре женился повторно, а также использовал материальное положение для давления. Она вспоминает:
— Мы поехали в аэропорт встречать, забирать сына, потому что я такая же мать, как и он отец. Все говорят, у нас равные права. Только в чём мои права равные, если меня просто полностью ограничили от моего ребёнка, с которым я одна жила с пятого месяца беременности. Одна о нём заботилась, отец не принимал никакого участия, женился на своей бывшей и манипулировал деньгами,
— рассказала она.
Ситуация вокруг встречи в аэропорту, по словам Анастасии, закончилась конфликтом с рукоприкладством. Она сообщила, что бывший муж первым начал драку, напав на её спутника и подругу, после чего ей пришлось уйти с места происшествия. Девушка пояснила:
— Я подошла спокойно взять своего ребёнка. Он налетает, мой молодой человек ограждает, и он начинает, начинает бить моего молодого человека, и следом начинает бить мою подругу. Мы в этот момент быстро убегаем. Он потом кричал ещё на весь аэропорт, что я лишена родительских прав,
— заявила Анастасия.
Между тем со стороны бывшего супруга прозвучало обвинение в том, что экс-возлюбленная с новым спутником якобы напали на него в аэропорту Петербурга и увезли малыша. Конфликт произошёл после возвращения Ломова с женой и детьми из Дубая.
Кадры произошедшего попали в распоряжение некоторых медиа и были распространены в соцсетях.
По информации журналистов, мальчик ранее проживал с матерью в условиях, которые вызвали вопросы у органов опеки. В сентябре в Гатчине прошла комиссия по делам несовершеннолетних, после которой до решения суда проживание сына было определено у отца. Рассмотрение дела назначено на 3 декабря.
Сейчас в линейном подразделении полиции на территории аэропорта Пулково принято заявление о похищении ребёнка, по которому начата проверка. Транспортная полиция изучает все обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет также подключился к установлению всех деталей этой ситуации.
