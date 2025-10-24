Городовой / «Встретишься лишь через полвека»: что рассказала похитительница мальчика из Пулково об отце ребенка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Часы ожидания и заторы: почему разводка мостов Петербурга — это боль, а не романтика Город
В Царском Селе продолжают возвращать к жизни исторические водоёмы: как идёт большая очистка Общество
Нахальство закончилось наручниками: в метро Петербурга арестован мигрант, приставший к школьнице Общество
44 дня на троне: почему Елизавета Петровна переписала правила коронации Общество
Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

«Встретишься лишь через полвека»: что рассказала похитительница мальчика из Пулково об отце ребенка

Опубликовано: 24 октября 2025 12:50
«Встретишься лишь через полвека»: что рассказала похитительница мальчика из Пулково об отце ребенка
«Встретишься лишь через полвека»: что рассказала похитительница мальчика из Пулково об отце ребенка
Городовой ру

Анастасия рассказала, что осталась одна на пятом месяце беременности после ухода отца ребёнка.

Анастасия Вальская до похищения уже почти месяц не видела своего маленького сына. По её словам, отец ребёнка полностью прекратил их встречи, угрожал ей, а также позволял себе оскорбления и размещал её фотографии на различных сайтах. В разговоре с журналистами она отметила:

— Человек ограничил меня на месяц общения с ребёнком абсолютно полностью. Постоянно манипулировал, говорил, что я увижу его через 50 лет. Оскорблял постоянно и создавал сайты с моими фотографиями,

— рассказала женщина.

Мать мальчика также утверждает, что мужчина оставил её, когда она ждала ребёнка и была на пятом месяце беременности. А после рождения сама воспитывала сына.

По словам Анастасии, отец ребёнка не участвовал в воспитании и вскоре женился повторно, а также использовал материальное положение для давления. Она вспоминает:

— Мы поехали в аэропорт встречать, забирать сына, потому что я такая же мать, как и он отец. Все говорят, у нас равные права. Только в чём мои права равные, если меня просто полностью ограничили от моего ребёнка, с которым я одна жила с пятого месяца беременности. Одна о нём заботилась, отец не принимал никакого участия, женился на своей бывшей и манипулировал деньгами,

— рассказала она.

Ситуация вокруг встречи в аэропорту, по словам Анастасии, закончилась конфликтом с рукоприкладством. Она сообщила, что бывший муж первым начал драку, напав на её спутника и подругу, после чего ей пришлось уйти с места происшествия. Девушка пояснила:

— Я подошла спокойно взять своего ребёнка. Он налетает, мой молодой человек ограждает, и он начинает, начинает бить моего молодого человека, и следом начинает бить мою подругу. Мы в этот момент быстро убегаем. Он потом кричал ещё на весь аэропорт, что я лишена родительских прав,

— заявила Анастасия.

Между тем со стороны бывшего супруга прозвучало обвинение в том, что экс-возлюбленная с новым спутником якобы напали на него в аэропорту Петербурга и увезли малыша. Конфликт произошёл после возвращения Ломова с женой и детьми из Дубая.

Кадры произошедшего попали в распоряжение некоторых медиа и были распространены в соцсетях.

По информации журналистов, мальчик ранее проживал с матерью в условиях, которые вызвали вопросы у органов опеки. В сентябре в Гатчине прошла комиссия по делам несовершеннолетних, после которой до решения суда проживание сына было определено у отца. Рассмотрение дела назначено на 3 декабря.

Сейчас в линейном подразделении полиции на территории аэропорта Пулково принято заявление о похищении ребёнка, по которому начата проверка. Транспортная полиция изучает все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет также подключился к установлению всех деталей этой ситуации.

Ранее сообщалось, что один из жителей Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела из-за невнимательного отношения к своему ребёнку.

Автор:
Юлия Аликова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще