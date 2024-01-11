Вялые маринованные огурцы захрустят как свежие: секрет до смешного прост

Часто бывает так, что маринованные огурцы в банках становятся мягкими. Обычно большинство хозяек используют их для рассольника. Но плоды еще можно вновь сделать хрустящими.
Вам понадобятся:
- томатная паста — 3 ст. л.,
- вода — 1 л,
- сахар — по вкусу.
Смешайте все компоненты, а затем прокипятите смесь. Когда жидкость остынет, залейте ей огурцы и оставьте в холодильнике на пару дней. После этой процедуры овощи станут вновь плотными и хрустящими, отмечает автор Дзен-канала «Готовим с Аней».
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