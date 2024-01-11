Вялые маринованные огурцы захрустят как свежие: секрет до смешного прост

Часто бывает так, что маринованные огурцы в банках становятся мягкими. Обычно большинство хозяек используют их для рассольника. Но плоды еще можно вновь сделать хрустящими.



Вам понадобятся:

томатная паста — 3 ст. л.,

вода — 1 л,

сахар — по вкусу.

Смешайте все компоненты, а затем прокипятите смесь. Когда жидкость остынет, залейте ей огурцы и оставьте в холодильнике на пару дней. После этой процедуры овощи станут вновь плотными и хрустящими, отмечает автор Дзен-канала «Готовим с Аней».

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