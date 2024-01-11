Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Вялые маринованные огурцы захрустят как свежие: секрет до смешного прост

Вялые маринованные огурцы захрустят как свежие: секрет до смешного прост
Как сделать огурцы снова хрустящими

Нужна пара копеечных продуктов.

Часто бывает так, что маринованные огурцы в банках становятся мягкими. Обычно большинство хозяек используют их для рассольника. Но плоды еще можно вновь сделать хрустящими.

Вам понадобятся:

  • томатная паста — 3 ст. л.,
  • вода — 1 л,
  • сахар — по вкусу.

Смешайте все компоненты, а затем прокипятите смесь. Когда жидкость остынет, залейте ей огурцы и оставьте в холодильнике на пару дней. После этой процедуры овощи станут вновь плотными и хрустящими, отмечает автор Дзен-канала «Готовим с Аней».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты Продукты питания Лайфхак
11 января 2024 09:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще