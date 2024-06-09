6 популярных ошибок туристов в Дагестане: отпуск гарантировано будет испорчен

В Дагестан сейчас приезжают все больше и больше туристов, потому что природа там просто потрясающая. Увы, но даже самый лучших отпуск может быть испорчен самими отдыхающими. Есть шесть элементарных ошибок, которые совершают миллионы. Ознакомьтесь с ними и никогда не повторяйте.

Доверяй, но проверяй

В Дагестане нужно всегда быть начеку. Не стоит лишний раз безоговорочно доверять туристическим фирмам или гидам. Уточняйте абсолютно всю информацию о предстоящей экскурсии, узнавайте, сколько там будет человек, какой транспорт, список локаций и время в пути.

Если пропустите этот важный шаг, то можете быть неприятно удивлены. Вы же не хотите, чтобы вас катали на старой битком забитой «Газеле», где не продохнуть? Часто гиды говорят мол на месте разберемся, но эту фразу лучше уточнить 100 раз. Это ваш комфорт и безопасность в первую очередь.

Четкий план

Дагестан — это страна с весьма обширной территорией, поэтому свой маршрут нужно планировать и расписывать заранее. Достопримечательности и природные красоты расположены далеко друг от друга и ехать порой приходится 100, 200 или больше километров. За несколько дней до отъезда в тур изучите все локации и время до них, чтобы лучше все рассчитать. Опытные туристы и гиды уверяют, что посмотреть Дагестан за 2-3 дня просто невозможно. Лучше брать отпуск подольше.

Источник фото: legion-media

Мошенники

Внимательно проверяйте информацию при броне квартир посуточно или на несколько дней. Больше половины из них в Сети являются обычным обманом. По итогу вы вносите деньги, приезжаете на место, а там этим адресом и не пахнет. Лучше созвониться с арендодателем и попросить его устроить небольшую обзорную экскурсию по квартире. Вы должны видеть, за что платите и что это жилье точно существует. Также можно посмотреть адрес в яндекс-картах и убедиться в наличии дома. Иногда это просто вымышленные улица и номера зданий, которых даже не строили.

Излишняя самоуверенность

Ни в коем случае не едьте в горы самостоятельно и без гида. Это реально опасно. Были случаи, когда люди гибли семьями, сорвавшись на автомобиле в каньон. Дорожки там очень узкие и порой разъехаться двум машинам бывает очень сложно.

Местность знают только опытные экскурсоводы, которые изучают дорожки чуть ли не с самого детства. Лучше не рисковать и обратиться к ним за помощью. Кроме того они еще вам много интересных историй расскажут по пути на точку.

Источник фото: legion-media

Дербент и Сулакский каньон без гида

В такие места лучше тоже брать с собой опытного гида, потому что самостоятельно ничего нового вы точно не узнаете, даже если прочтете горы информации в интернете.

«Без гида это будет пустая трата времени. Приехал, увидел, восхитился, сделал фотографии. Ничего не узнал, самое главное упустил. В эти две поездки обязательно нужно ехать туром, только так вы получите полноценное удовольствие. Стоит спуститься к Старому Зубутли, сесть на катер, прокатиться по каньону мимо "плачущих скал" и насладиться этой красотой и умиротворением. Самостоятельно организовать себе такой отдых — сложно и дорого. Так же и Дербент. Прогулка по цитадели и магалам должна сопровождаться рассказом о древнем городе, о легендах и тайнах, которые его окутывают», — предупреждают трэвел-блогеры на сайтах о Дагестане.

Общепит

В Дагестане невероятно вкусная кухня, но впечатление о ней может испортиться, если вы будете питаться в самых популярных и туристических местах. Лучше узнайте заранее, где обедают сами местные жители, куда они ходят и что заказывают. Повторяйте за ними и вы точно отведаете самое лучшее и колоритное.

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Источник фото: legion-media