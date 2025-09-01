Городовой / Общество / WhatsApp, гудбай, Telegram, прощай: эти приложения заменят звонки через мессенджеры (пока еще доступны)
WhatsApp, гудбай, Telegram, прощай: эти приложения заменят звонки через мессенджеры (пока еще доступны)

Опубликовано: 1 сентября 2025 12:15
мессенджер
Фото: Городовой.ру

Впрочем, часть из них уже на прицеле у РКН.

После блокировки и замедления звонков в WhatsApp и Telegram многие начали искать, чем их можно заменить. Одним из очевидных вариантов стал Google Meet — сервис для видеосвязи, который установлен по умолчанию на большинстве Android-смартфонов и доступен в App Store для iPhone.

Скачивать его отдельно не обязательно — он уже есть в папке «Google» на многих устройствах, а вход осуществляется через Google-аккаунт без регистрации по номеру телефона.

Как работает Google Meet

Связь в Meet строится вокруг ссылок-приглашений. Чтобы позвонить, нужно создать ссылку в приложении и отправить её собеседнику любым способом, после чего он подаст запрос на подключение, а вы его примете. Возможен и звонок напрямую через контакты телефона, но он также оформляется как отправка ссылки.

Почему Google Meet неудобен как замена мессенджерам

Главный минус — необходимость каждый раз отправлять ссылку. Для регулярных коротких звонков, как в WhatsApp или Telegram, это непрактично. Кроме того, Meet изначально задумывался как аналог Zoom для совещаний и групповых видеозвонков, а не для личных разговоров.

Есть и ещё один фактор — безопасность и доступность. Приложение принадлежит Google, а это значит, что в условиях текущей политики оно формально попадает в категорию «западных сервисов».

Российские власти уже называли Meet небезопасным. На сегодня единственная стабильная альтернатива, не зависящая от зарубежных компаний, — национальный мессенджер MAX и несколько менее популярных отечественных сервисов. Но их выбор — уже вопрос личных предпочтений.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
