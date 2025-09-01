WhatsApp, гудбай, Telegram, прощай: эти приложения заменят звонки через мессенджеры (пока еще доступны)

После блокировки и замедления звонков в WhatsApp и Telegram многие начали искать, чем их можно заменить. Одним из очевидных вариантов стал Google Meet — сервис для видеосвязи, который установлен по умолчанию на большинстве Android-смартфонов и доступен в App Store для iPhone.
Скачивать его отдельно не обязательно — он уже есть в папке «Google» на многих устройствах, а вход осуществляется через Google-аккаунт без регистрации по номеру телефона.
Как работает Google Meet
Связь в Meet строится вокруг ссылок-приглашений. Чтобы позвонить, нужно создать ссылку в приложении и отправить её собеседнику любым способом, после чего он подаст запрос на подключение, а вы его примете. Возможен и звонок напрямую через контакты телефона, но он также оформляется как отправка ссылки.
Почему Google Meet неудобен как замена мессенджерам
Главный минус — необходимость каждый раз отправлять ссылку. Для регулярных коротких звонков, как в WhatsApp или Telegram, это непрактично. Кроме того, Meet изначально задумывался как аналог Zoom для совещаний и групповых видеозвонков, а не для личных разговоров.
Есть и ещё один фактор — безопасность и доступность. Приложение принадлежит Google, а это значит, что в условиях текущей политики оно формально попадает в категорию «западных сервисов».
Российские власти уже называли Meet небезопасным. На сегодня единственная стабильная альтернатива, не зависящая от зарубежных компаний, — национальный мессенджер MAX и несколько менее популярных отечественных сервисов. Но их выбор — уже вопрос личных предпочтений.