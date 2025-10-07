«Wolf garden»: почему английская усадьба стала сенсацией в Царском Селе

Среди величественных дворцов и бескрайних парков Царского Села — летней резиденции русских царей — находится одно поистине уникальное место.

Его отличает не только архитектура, напоминающая английскую усадьбу XVI века, но и само название окружающего его парка — «Отдельный».

Сам же дворец, некогда известный под английским прозвищем «Wolf garden», хранит множество историй.

Рождение английского коттеджа

Как пишет pushkin.spb.ru, строительство этого необычного дома было приурочено к 20-летию Великого князя Бориса Владимировича.

Семейные предания гласят, что в 1896 году его крестная мать, сама Королева Виктория, преподнесла ему этот дом в дар.

Архитектурный проект был разработан английскими специалистами — Шернборном и Скоттом, а реализацией занималась лондонская фирма «Мейпл».

Все строительные материалы — от кирпичей до мельчайших гвоздей — были доставлены с берегов туманного Альбиона.

Так в Царском Селе появился настоящий английский дом-коттедж, который впоследствии был назван «отправной вехой петербургского модерна».

Сенсация для Петербурга

На момент своего появления этот особняк стал настоящей сенсацией. Подобных построек в Петербурге и его окрестностях еще не существовало.

Именно этот дом положил начало моде на стилизацию дач под фахверковые строения, характерные для Западной Европы.

Хозяин дворца, молодой Князь Борис, был безмерно доволен своим стильным домом и всячески стремился поддерживать атмосферу старинной английской усадьбы.

Воспитание и английский дух

Увлеченность князя английскими традициями была неслучайной. С детства он впитывал культуру Британии, воспитывался няней, приглашенной из Лондона.

Более того, на родном языке он заговорил позднее, чем на английском.

Весь персонал усадьбы — слуги, управляющий, кучер, садовник, шофер и конюхи — были набраны из Великобритании и говорили исключительно по-английски, неукоснительно соблюдая заведенные в усадьбе традиции.

Первые шаги инноваций

Интересен тот факт, что именно в этом Великокняжеском дворце появился первый в истории гараж.

Вокруг строений был разбит живописный сад, украшенный тенистыми туевыми и ясеневыми аллеями, а в центре фонтан, утопающий в цветах роз.

Экранное воплощение

Территория этой роскошной дачи, пропитанная духом старой Англии, привлекала кинематографистов. Здесь проходили съемки ряда художественных фильмов.

Среди них — известные многим серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также фильм «Женщина в белом» и другие.

Таким образом, «Волчий сад» не только служил местом отдыха для царской семьи, но и стал живописной декорацией для воплощения литературных сюжетов на экране.

Адрес: г. Пушкин, Московское шоссе, д. 3.

