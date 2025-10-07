Городовой / Город / В Гонконге запретили сдавать в аренду жилье меньше 8 «квадратов»: почему петербуржцы обиделись
Опубликовано: 7 октября 2025 11:31
Гонконг
globallookpress/ Frank Rumpenhorst

Гонконг наводит порядок, а Петербург размышляет о «человейниках».

Гонконг, известный своей невероятной плотностью населения, предпринял решительный шаг, утвердив законодательную инициативу, устанавливающую жесткие обязательные нормы для жилья.

Как пишет "Фонтанка", новые предписания касаются порядка 220 тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах.

Минимальный метраж и необходимые удобства

Обновленные правила вводят строгий регламент для жилых помещений. Минимальная допустимая площадь теперь составляет не менее 8 квадратных метров.

Эта цифра поражает, ведь она уступает габаритам стандартного машино-места в Гонконге.

В результате, около 25% из 110 тысяч функционирующих крошечных квартир не соответствуют новому критерию.

Помимо метража, в каждой единице жилья теперь обязательно наличие:

  • Окна для естественного освещения.
  • Системы противопожарной защиты.
  • Эффективной системы воздухообмена.
  • Обособленного санузла с дверью.

Арендодателям предоставлен срок для приведения жилого фонда в соответствие с новыми требованиями — сдавать разрешат только объекты, прошедшие официальную проверку.

Реакция из Петербурга: почему возмутились?

Информация о гонконгских нововведениях вызвала живой отклик в социальных сетях Петербурга.

Реакция оказалась неоднозначной и в большей степени обиженной, поскольку в России такие жесткие стандарты отсутствуют.

Пользователи сетей иронично вопрошали:

«А так можно было? А у нас есть закон, запрещающий сдавать жилье без горшка и окон?»

Многие комментаторы начали проводить параллели с местным рынком аренды, где малометражки процветают.

Отмечалось, что законодательное вмешательство заставит владельцев задуматься о качестве сдаваемого имущества.

«Раньше никому бы в голову не пришло сдавать такое под жилье. Но теперь люди задумаются. Какое имущество можно сдать для проживания. Шкаф купе к примеру», — гласит один из комментариев.

Наблюдается тенденция к требованию ужесточения норм и в России.

Звучали мнения, что «студии 20м2 в РФ тоже пора запретить», а также опасения, что «скоро в человейниках, которые настраивают, в любом свободном месте города, станут по 3 квадрата беглушки продавать».

Автор:
Ксения Пронина
Город
