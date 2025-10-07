В Гонконге запретили сдавать в аренду жилье меньше 8 «квадратов»: почему петербуржцы обиделись

«50 и даже 100 тысяч рублей»: как театральная публика делится по ценам на билеты

Перейти

Тревожный напиток: чем рискуют петербуржцы, когда пьют чай, а не кофе

Перейти

Проклятые роли и спрятанный реквизит: как «плохие» призраки мстят в театрах

Перейти

Забытое туристами место: пригород Петербурга, где били шведов и делали кирпич для строительства города

Перейти

Когда тарелка не разбилась: как суеверие чуть не погубило многомиллионный проект ТНТ

Перейти