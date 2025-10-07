В Гонконге запретили сдавать в аренду жилье меньше 8 «квадратов»: почему петербуржцы обиделись

Гонконг, известный своей невероятной плотностью населения, предпринял решительный шаг, утвердив законодательную инициативу, устанавливающую жесткие обязательные нормы для жилья.
Как пишет "Фонтанка", новые предписания касаются порядка 220 тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах.
Минимальный метраж и необходимые удобства
Обновленные правила вводят строгий регламент для жилых помещений. Минимальная допустимая площадь теперь составляет не менее 8 квадратных метров.
Эта цифра поражает, ведь она уступает габаритам стандартного машино-места в Гонконге.
В результате, около 25% из 110 тысяч функционирующих крошечных квартир не соответствуют новому критерию.
Помимо метража, в каждой единице жилья теперь обязательно наличие:
- Окна для естественного освещения.
- Системы противопожарной защиты.
- Эффективной системы воздухообмена.
- Обособленного санузла с дверью.
Арендодателям предоставлен срок для приведения жилого фонда в соответствие с новыми требованиями — сдавать разрешат только объекты, прошедшие официальную проверку.
Реакция из Петербурга: почему возмутились?
Информация о гонконгских нововведениях вызвала живой отклик в социальных сетях Петербурга.
Реакция оказалась неоднозначной и в большей степени обиженной, поскольку в России такие жесткие стандарты отсутствуют.
Пользователи сетей иронично вопрошали:
«А так можно было? А у нас есть закон, запрещающий сдавать жилье без горшка и окон?»
Многие комментаторы начали проводить параллели с местным рынком аренды, где малометражки процветают.
Отмечалось, что законодательное вмешательство заставит владельцев задуматься о качестве сдаваемого имущества.
«Раньше никому бы в голову не пришло сдавать такое под жилье. Но теперь люди задумаются. Какое имущество можно сдать для проживания. Шкаф купе к примеру», — гласит один из комментариев.
Наблюдается тенденция к требованию ужесточения норм и в России.
Звучали мнения, что «студии 20м2 в РФ тоже пора запретить», а также опасения, что «скоро в человейниках, которые настраивают, в любом свободном месте города, станут по 3 квадрата беглушки продавать».