«Злая гора»: чем возвышенность Ямантау манит путешественников

Ямантау манит исследователей, путешественников и просто любителей мистики.

На Южном Урале, в республике Башкортостан, возвышается гора Ямантау — самая высокая вершина этого края, достигающая 1640 метров. Ее название с башкирского переводится как «злая гора».

И причина тут не только в трудном рельефе, но и в легендах, охвативших это место с древних времен.

Почему гора «злая»?

Существует несколько объяснений этому названию. Первое — окрестности Ямантау полны медведей, которые доставляли немало проблем жителям и путешественникам, пишет Клуб приключений.

Второе связано с особенностями местности — заболоченное подножие и заваленные камнями склоны делают гору опасной и неудобной для выпаса скота.

Третье объяснение — постоянные туманы, суровая погода и дикая природа, которые придают горе мрачный и таинственный вид.

Легенды древности

Самая известная башкирская легенда рассказывает о двух братьях-богатырях — Шульгане и Урале.

Шульган стал владыкой мира мертвых, проникнув в пещеру Ямантау, которая со временем превратилась в ворота между мирами. По преданию, он не только выжил, но и стал царём подземного царства.

Эта история делает гору своего рода порталом в иной мир, окутанным тайнами, пишет РГ.

Современные загадки и тайны

Однако мистические истории — не единственное, что привлекает внимание к Ямантау. С советских времен под горой ведутся масштабные секретные работы.

В середине прошлого века сюда направляли строителей, инженеров и военных.

Возникли слухи о гигантском подземном комплексе и даже о «подземном городе» на десятки тысяч человек.

Что же на самом деле?

Исследователи и краеведы, побывавшие в районе, говорят о заброшенных военных объектах, остатках ракетных шахт и железнодорожных путях, уходящих под землю.

Есть версия, что здесь когда-то добывали уран — и это объясняет повышенный радиационный фон. Но добыча урана в России не тайна.

В 1996 году в газете «Нью-Йорк Таймс»даже вышла статья, в которой рассказывалось о гигантском секретном комплексе, строящемся под самой высокой горой Южного Урала.

Журналисты предположили, что строят подземное убежище, в котором разместятся в случае начала ядерной войны представители российской политической элиты и члены правительства, сообщает Русская семерка.

В итоге гора Ямантау остается одной из самых загадочных точек России. Одни видят в ней древний портал и мрачную легенду, другие — сверхсекретный объект с серьезным военным значением.