«Хаос в виде живопырок»: муринцев кошмарят городом в городе

Сможет ли новый ЖК решить проблемы Мурино или только усугубит транспортный коллапс и социальную напряженность?

В Мурино появится своя «Ягодная река» — новый жилой квартал с вкусным названием и комплексной инфраструктурой построит в городе группа «Эталон» по соглашению с Ленобластью, которое сегодня подписано на ПМЭФ.

Но что думают об этом сами жители перенаселенного Мурино?

«Эталон» — желанный инвестор: Оценка проекта правительством Ленобласти и реакция горожан

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, группа «Эталон»— желанный инвестор для любого региона.

Фактически компания уже начала работу в Ленинградской области — в Новогорелово построено и запускается современное производственное предприятие, которое выпускает префабрицированные элементы для ускорения и повышения качества строительства.

«А теперь начинается и девелоперская часть: в Мурино появится целый жилой квартал с садиками, школой и парковками. Мы высоко ценим такой системный подход и уверены в надежности партнера», — отметил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Мнения горожан

Петербуржцы отнеслись к новости без восторга:

«Там еще осталось место?», — справедливо вопрошают горожане.

Перегруженное метро и отсутствие инфраструктуры: Опасения жителей Мурино

Многих смущают уже существующие проблемы с транспортом и инфраструктурой:

«Там уже метро перегружено! Инфраструктуру вначале стройте! В Буграх метро нужно будет или другие решения!».

Также люди усомнились в качестве жилья:

«Кто отвечает за это мракобесие. Денег нет у народа. Кредиты не подъемные. Зачем нам этот хаос в виде живопырок на 24 кв. м???».

Состав ЖК «Ягодное Река Парк»: Корпуса, парковки, детсады и школа — хватит ли этого?

Опасения горожан справедливы. При уже плотной застройки, в состав ЖК «Ягодное Река Парк» войдут 10 жилых корпусов, четыре надземные парковки, три детских сада и школа.

Сроки реализации проекта с 2025 по 2032 год.

Сейчас «Ягодная река» в Мурино вызывает много вопросов и опасений у местных жителей.

Сможет ли этот проект решить существующие проблемы и сделать жизнь в городе более комфортной, или же он только усугубит транспортный коллапс, перенаселенность и нехватку инфраструктуры? Будущее Мурино находится под вопросом.