«Хаос в виде живопырок»: муринцев кошмарят городом в городе

В Мурино появится своя «Ягодная река» — новый жилой квартал с вкусным названием и комплексной инфраструктурой построит в городе группа «Эталон» по соглашению с Ленобластью, которое сегодня подписано на ПМЭФ.
Но что думают об этом сами жители перенаселенного Мурино?
«Эталон» — желанный инвестор: Оценка проекта правительством Ленобласти и реакция горожан
Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, группа «Эталон»— желанный инвестор для любого региона.
Фактически компания уже начала работу в Ленинградской области — в Новогорелово построено и запускается современное производственное предприятие, которое выпускает префабрицированные элементы для ускорения и повышения качества строительства.
«А теперь начинается и девелоперская часть: в Мурино появится целый жилой квартал с садиками, школой и парковками. Мы высоко ценим такой системный подход и уверены в надежности партнера», — отметил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.
Мнения горожан
Петербуржцы отнеслись к новости без восторга:
«Там еще осталось место?», — справедливо вопрошают горожане.
Перегруженное метро и отсутствие инфраструктуры: Опасения жителей Мурино
Многих смущают уже существующие проблемы с транспортом и инфраструктурой:
«Там уже метро перегружено! Инфраструктуру вначале стройте! В Буграх метро нужно будет или другие решения!».
Также люди усомнились в качестве жилья:
«Кто отвечает за это мракобесие. Денег нет у народа. Кредиты не подъемные. Зачем нам этот хаос в виде живопырок на 24 кв. м???».
Состав ЖК «Ягодное Река Парк»: Корпуса, парковки, детсады и школа — хватит ли этого?
Опасения горожан справедливы. При уже плотной застройки, в состав ЖК «Ягодное Река Парк» войдут 10 жилых корпусов, четыре надземные парковки, три детских сада и школа.
Сроки реализации проекта с 2025 по 2032 год.
Сейчас «Ягодная река» в Мурино вызывает много вопросов и опасений у местных жителей.
Сможет ли этот проект решить существующие проблемы и сделать жизнь в городе более комфортной, или же он только усугубит транспортный коллапс, перенаселенность и нехватку инфраструктуры? Будущее Мурино находится под вопросом.