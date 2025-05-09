«Яркое кислотное пятно»: какие ЧП чаще всего происходят на майские праздники

Не думайте, что вы застрахованы, лучше изучите самые частые проблемы.

С приходом тепла и длинных выходных спасательные службы по всей стране готовятся к напряжённому графику. Особенно это касается майских праздников, когда тысячи людей выбираются на природу. Какие вызовы поступают в эти дни чаще всего, «Городовому» рассказал эксперт по безопасности Эдуард Халилов.

По его словам, почти все майские происшествия — дело рук самих отдыхающих.

«Чаще всего проблемы из-за алкогольного опьянения, праздники, люди хотят отдохнуть, выпить, погода улучшается, зима прошла, и, соответственно, люди выезжают на природу», — отметил он.

Такие выезды часто заканчиваются пожарами и ожогами. Люди пытаются разжечь костры с помощью розжига, а иногда даже бензина, что приводит к несчастным случаям:

«Получают ожоги на ровном месте. И потом отправляются в ожоговый центр с большими проблемами».

Кроме того, на природе велик риск бытовых травм:

«Люди, когда находятся, они же рубят дрова, чтобы развести костёр. Это значит, работают с острыми предметами. Это топоры, пилы. Часто получают травмы».

Также случаются поисково-спасательные операции — люди теряются в лесу, особенно те, кто отправился просто погулять и не подумал о базовых мерах безопасности.

«В майские люди выезжают на природу, гуляют по лесу, и в итоге частенько теряются. Здесь обязательно у всех должен быть телефон заряженный, скачаны оффлайн-карты…»

Особая тема — безопасность детей. Здесь эксперт призывает к бдительности и простым, но действенным мерам:

«Дети должны быть одеты как яркое кислотное пятно, чтобы на фоне леса их легко было найти… У них должны быть свистки на шее, и они должны знать, что далеко от лагеря, от родителей отходить нельзя».

И, конечно, опасны водоёмы. Несмотря на то, что вода в начале мая ещё очень холодная, находятся желающие «открыть купальный сезон».

«Особенно под горячительными напитками, когда они берут и начинают наспор в воду заходить… Вода холодная, человек не приспособлен и получает переохлаждение, либо у него происходит спазм, и всё — тонет».

Эксперт советует относиться к отдыху с головой: беречь себя, заранее продумывать маршрут, держать связь и не злоупотреблять алкоголем — особенно у воды и в лесу.